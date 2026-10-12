El Ministerio Público informó este lunes sobre el arresto en la provincia de La Vega de un ciudadano curazoleño vinculado a 22 delitos graves, entre ellos tráfico internacional de drogas, lavado de activos, asesinatos, homicidios y sicariato, quien será sometido a un proceso de extradición hacia su país.

El detenido fue identificado como Reyno Martin Cijntje, alias Bomba, de 39 años, quien fue localizado en una residencia de La Vega durante un operativo realizado por el Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El arresto se ejecutó mediante una orden judicial emitida por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en respuesta a una solicitud de las autoridades de Curazao, donde el extranjero es requerido por su presunta participación en actividades del crimen organizado.

Según explicó el Ministerio Público, la captura se produjo luego de varios allanamientos realizados en distintas propiedades, como parte de las labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento desarrolladas en coordinación con las autoridades policiales y judiciales de Curazao.

Durante las intervenciones, los agentes ocuparon dos vehículos y otras evidencias que, según la institución, están vinculadas con la investigación.

Vinculado a organización criminal

Según la información suministrada por las autoridades, el detenido figura como investigado en el caso denominado "Stratego", desarrollado por las autoridades de Curazao contra integrantes de la organización criminal No Limit Soldiers, señalada por su participación en actividades delictivas en Curazao y San Martín.

De acuerdo con las investigaciones, Martin Cijntje estaría vinculado a homicidios y asesinatos, así como a tentativas e instigación de estos delitos, tráfico internacional de drogas, posesión y tráfico ilegal de armas de fuego, extorsión, coacción, amenazas y blanqueo de capitales.

Las autoridades también lo relacionan con presuntas amenazas de muerte, extorsión e intentos de coacción contra una expareja y otras personas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/whatsapp-image-2026-10-12-at-62743-pm-2-2f4f9f76.jpeg Durante las intervenciones, los agentes ocuparon dos vehículos y otras evidencias. (CEDIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/whatsapp-image-2026-10-12-at-62744-pm-5b5ee88a.jpeg En el operativo participaron representantes de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de la Procuraduría Especializada Antidrogas, con el apoyo de unidades especiales de la DNCD. (CEDIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/whatsapp-image-2026-10-12-at-62743-pm-1-e7c4ac23.jpeg El arresto se ejecutó mediante una orden judicial emitida por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). (CEDIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO.) ‹ >

La institución precisó que las investigaciones se desarrollaron a solicitud de la Fiscalía de Primera Instancia de Curazao, mediante mecanismos de cooperación jurídica internacional.

En el operativo participaron representantes de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de la Procuraduría Especializada Antidrogas, con el apoyo de unidades especiales de la DNCD.

Iniciarán proceso de extradición

La DNCD indicó que el detenido será presentado ante las instancias judiciales correspondientes para iniciar formalmente el procedimiento de extradición, con el objetivo de ponerlo a disposición de los tribunales de Curazao.

El organismo aseguró que el proceso se llevará a cabo conforme a las disposiciones legales vigentes, garantizando el debido proceso y el cumplimiento de los acuerdos internacionales de cooperación contra el crimen organizado.

Asimismo, informó que, durante una operación simultánea desarrollada esta misma semana, las autoridades de Curazao lograron detener a un segundo implicado en la misma estructura criminal.

La institución no ofreció detalles sobre la identidad del segundo detenido ni precisó cuáles de los 22 delitos atribuidos a Martin Cijntje corresponden a acusaciones específicas.