Un inodoro diseñado para recuperar cápsulas de drogas ocultas dentro del cuerpo humano es el nuevo equipo que utilizará la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para combatir el narcotráfico internacional en los aeropuertos dominicanos.

Se trata del Drugloo Ranger, un dispositivo forense especializado que permite separar, lavar y recuperar paquetes de sustancias prohibidas expulsados mediante las heces por personas utilizadas como "mulas" para transportar narcóticos.

La Embajada de Alemania donó tres de estos equipos a la DNCD este lunes 12 de octubre, con el propósito de fortalecer los procedimientos de recuperación de evidencias en las principales terminales aéreas del país.

Los dispositivos fueron entregados por Stephan Wiebach, oficial de enlace de la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (BKA), al presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.

¿Cómo funciona el Drugloo?

A diferencia de un inodoro convencional, el Drugloo incorpora un sistema que retiene los objetos sólidos de interés forense y permite separarlos de los desechos biológicos.

Cuando una persona que ha ingerido cápsulas de narcóticos las expulsa naturalmente, el equipo permite recuperarlas mediante un sistema cerrado de recolección, lavado y desinfección.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/whatsapp-image-2026-10-12-at-24450-pm-db96843b.jpeg Representantes de la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (BKA) entregan tres dispositivos Drugloo Ranger al presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, para fortalecer los procedimientos de recuperación de evidencias de narcóticos. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD)

De acuerdo con Drugloo International, fabricante británico del dispositivo, el objetivo principal es evitar que los agentes tengan que manipular directamente las heces para recuperar los paquetes.

El proceso se realiza mediante una cámara de recuperación que separa los objetos, mientras un sistema de lavado aplica agua y una solución desinfectante.

Los paquetes recuperados pueden ser retirados posteriormente para su preservación como evidencia en una investigación penal.

La tecnología también busca disminuir la exposición de los operadores a agentes infecciosos y evitar la contaminación del material recuperado.

Una de sus características es la conservación de la cadena de custodia, necesaria para documentar la recuperación de evidencias y su posterior presentación ante los tribunales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/whatsapp-image-2026-10-12-at-24449-pm-9a8bbcfb.jpeg El dispositivo Drugloo Ranger cuenta con un sistema de recolección y lavado diseñado para recuperar paquetes de drogas. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD)

Un inodoro portátil que no necesita conexión de agua

El modelo Ranger donado a la DNCD se diferencia de otros equipos de la misma marca porque puede transportarse y funcionar sin estar conectado permanentemente a una red de agua, electricidad o alcantarillado.

Según las especificaciones del fabricante, dispone de depósitos integrados para agua limpia y aguas residuales, además de una batería que alimenta el sistema.

Está fabricado en acero inoxidable y mide aproximadamente 1.10 metros de largo, 50 centímetros de ancho y 60 centímetros de alto cuando está cerrado.

Su peso es de unos 60 kilogramos vacío y puede alcanzar los 100 kilogramos cuando sus depósitos están llenos.

Estas características permiten instalarlo temporalmente en espacios de inspección o trasladarlo a instalaciones donde sea necesario recuperar material oculto dentro del organismo.

El fabricante explica que esta tecnología se desarrolló inicialmente en el Reino Unido para responder a las necesidades de las autoridades aduaneras de recuperar mercancías ilegales transportadas dentro del cuerpo humano.

¿Puede detectar drogas dentro del organismo?

Aunque la DNCD presenta los equipos como parte de sus mecanismos de detección y recuperación de narcóticos, el Drugloo no funciona como un escáner corporal.

Su finalidad es recuperar paquetes que una persona ya ha expulsado, no identificar directamente sustancias que todavía se encuentran dentro del aparato digestivo.

La detección de cuerpos extraños dentro del organismo requiere procedimientos médicos, entre ellos estudios de imágenes cuando estén indicados.

Las personas que ingieren cápsulas con cocaína, heroína u otras sustancias también enfrentan riesgos médicos importantes.

El Manual Merck advierte que la ruptura de uno de estos paquetes puede provocar una intoxicación grave o una sobredosis potencialmente mortal.

Por esa razón, los equipos de recuperación de evidencias no sustituyen la evaluación ni la atención médica de las personas sospechosas de transportar drogas ingeridas.

Los equipos serán destinados a aeropuertos

La DNCD informó que las tres estaciones recibidas serán desplegadas en las principales terminales aeroportuarias dominicanas, aunque no especificó cuáles recibirán los dispositivos ni cuándo comenzarán a funcionar.

La institución señaló que el equipamiento permitirá mejorar la recuperación de sustancias controladas y reducir los riesgos sanitarios de los agentes que participan en estos procedimientos.

Durante la entrega, Cabrera Ulloa destacó la cooperación de Alemania y el papel de las nuevas tecnologías en el fortalecimiento de los controles aeroportuarios.

La donación se inscribe en los programas de cooperación internacional para combatir el narcotráfico transnacional y mejorar los procedimientos de investigación y preservación de evidencias.