Hay decisiones que se toman una sola vez en la vida, y el lugar donde ocurren termina formando parte del recuerdo tanto como la ceremonia misma. En Puntacana Resort, esa decisión encuentra un territorio hecho a la medida: playas de arena blanca, jardines tropicales y espacios diseñados específicamente para que una boda no sea solo un evento, sino el escenario perfecto de una historia que va a durar toda la vida.

El destino ofrece dos escenarios principales, cada uno con una personalidad propia. Por un lado, Tortuga Bay Puntacana, el hotel de cinco diamantes AAA con interiores diseñados por Oscar de la Renta, ubicado en un enclave privado dentro de Puntacana Resort, propone una experiencia íntima para quienes buscan una celebración exclusiva.

Por otro lado, The Westin Puntacana Resort ofrece una elegancia frente al mar más abierta y luminosa, con espacios de recepción de más de 3 mil pies cuadrados distribuidos en distintos salones, ideal para celebraciones que buscan la amplitud del Caribe como telón de fondo.

Para quienes sueñan con una ceremonia religiosa, el resort cuenta con su propia iglesia católica, Nuestra Señora de Punta Cana, un espacio donde las parejas pueden casarse rodeadas de la misma naturaleza que después será escenario de la recepción. Las ceremonias civiles y religiosas se celebran en español, aunque el resort ofrece la posibilidad de solicitar un traductor al inglés para los invitados que lo necesiten. Se trata de un detalle que resume la filosofía del lugar: nada queda al azar, ni siquiera el idioma en el que se pronuncian los votos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/el-escenario-para-una-historia-que-dura-toda-la-vida-3-b1c9d850.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/el-escenario-para-una-historia-que-dura-toda-la-vida-2-b90a85a6.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/el-escenario-para-una-historia-que-dura-toda-la-vida-4-8450e117.jpg ‹ ›

Otro de los escenarios disponibles es La Cana Golf & Beach Club, también con interiores firmados por Oscar de la Renta, desde donde se puede observar el hoyo dieciocho del campo de golf diseñado por P. B. Dye mientras el Caribe se extiende de fondo. Es, quizás, uno de los ejemplos más claros de cómo Puntacana Resort entiende una boda: no como un salón aislado, sino como parte de un paisaje mucho más amplio, donde el golf, el mar y la arquitectura conviven sin competir entre sí.

Detrás de cada celebración hay un equipo de planificación dedicado. Un coordinador de bodas acompaña a la pareja en cada decisión, desde el menú de banquetes hasta los arreglos florales y el diseño del pastel, de manera que ningún detalle quede fuera del control de quienes viven la experiencia por primera vez. Ese acompañamiento se extiende, incluso, a los días previos: el resort ofrece tratamientos de spa para la novia y su cortejo, así como jornadas de golf o pesca de altura para el novio y sus acompañantes, de modo que la celebración empiece mucho antes del "sí, acepto".

El resultado es un destino que no ofrece una sola fórmula de boda, sino un abanico de escenarios que se adaptan al carácter de cada pareja: desde lo más íntimo hasta lo más panorámico, desde una capilla hasta salones excepcionales; porque una boda no se celebra en un solo punto del mapa, sino en un territorio completo, donde cada rincón puede convertirse en el fondo perfecto para un momento irrepetible.

Porque al final, lo que se recuerda de una boda no es solo el vestido o el brindis, sino la sensación de haber elegido el lugar correcto para empezar una historia. En Puntacana, esa sensación está garantizada. Se trata de un escenario donde el Caribe, la arquitectura y el detalle humano se combinan para que cada pareja viva el día que soñó, exactamente como lo imaginó.