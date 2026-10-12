Humareda de vertedero asfixia a residentes del municipio de Fantino

El vertedero permanece encendido y genera una densa humareda. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE POR RAMÓN ANTONIO CANARIO )

La humareda que emana del vertedero municipal de Fantino, en la provincia Sánchez Ramírez, arropa gran parte de esa localidad, especialmente durante las noches, situación que mantiene preocupados a sus residentes por los posibles efectos de la contaminación sobre la salud y el medioambiente.

Residentes aseguran que han aumentado los problemas respiratorios y los casos de bronquitis, una situación que atribuyen al humo generado por los incendios recurrentes en el vertedero.

Ante esta problemática, el regidor Arnulfo Polanco solicitó la reubicación del depósito de basura, al considerar que los incendios, los malos olores y las emisiones de humo requieren una solución definitiva, más allá de las medidas provisionales para controlar la humareda.

El edil sostuvo que las autoridades deben priorizar el traslado del vertedero a un terreno que reúna las condiciones técnicas, ambientales y sanitarias necesarias.

"La prioridad debe ser la reubicación del vertedero municipal de Fantino", expresó Polanco, quien llamó a las instituciones responsables a establecer un plan de acción con medidas concretas y un calendario de ejecución.

Autoridades evalúan alternativas

La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y el Ministerio de Medio Ambiente visitaron recientemente el vertedero, a solicitud del alcalde de Fantino, Damián Núñez, para conocer la situación y evaluar alternativas que permitan reducir su impacto sobre las comunidades cercanas.

Cindy Aquino, representante de Fedomu, explicó que esa entidad acompaña al ayuntamiento en la búsqueda de soluciones sostenibles, en cumplimiento de las disposiciones legales y en protección del bienestar de la población.

Josep María, director interino de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio de Medio Ambiente, informó que la institución trabaja en un plan para el cierre progresivo de más de 350 vertederos que operan en el país.

Entre las alternativas para Fantino, el funcionario mencionó el traslado de los residuos a un relleno sanitario moderno en San Francisco de Macorís o Santiago, dependiendo de la viabilidad de la operación.

María aseguró que presentará el caso ante las instancias correspondientes del Ministerio de Medio Ambiente para avanzar en la planificación y elaborar una propuesta que permita eliminar los malos olores, el humo y las demás molestias que afectan a los residentes.

Reclaman acciones concretas

Mientras esperan una solución, los residentes esperan que las evaluaciones en curso se traduzcan en medidas concretas y que la reubicación del depósito de basura deje de ser una alternativa en estudio para convertirse en una solución definitiva al problema de contaminación que afecta al municipio.

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