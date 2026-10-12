Migración hará inspecciones para someter a la justicia a empleadores de mano de obra irregular

El director general de Migración, Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

La Dirección General de Migración (DGM) anunció inspecciones en fincas, obras de construcción y empresas agropecuarias para verificar la situación migratoria de sus trabajadores y someter a la justicia a quienes contraten mano de obra extranjera en condición irregular.

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, informó ayer que las autoridades han identificado a dominicanos que construyen y alquilan viviendas a extranjeros indocumentados, así como a personas que contratan sus servicios pese a conocer su situación migratoria irregular.

El funcionario explicó en un documento de prensa que las inspecciones buscan identificar a los responsables de estas prácticas, reunir evidencias y proceder legalmente contra quienes incumplan las disposiciones migratorias vigentes.

Los operativos se realizarán con el apoyo de las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad, e incluirán fincas, industrias, proyectos agrícolas y otros establecimientos vinculados a esas actividades.

Las autoridades verificarán el estatus de los trabajadores extranjeros para comprobar que cuenten con la documentación correspondiente emitida por la DGM.

Lee Ballester señaló que estas intervenciones forman parte de las acciones para reforzar el cumplimiento de las políticas migratorias del país.

Más de 800,000 deportados

Mediante una nota de prensa, el director de Migración informó que, durante los últimos dos años, las autoridades han deportado a más de 800,000 extranjeros en condición migratoria irregular.

Indicó que cada operativo se planifica a partir de levantamientos de inteligencia para localizar centros de acopio y rutas de traslado, con el propósito de organizar intervenciones más precisas y sostenidas.

Asimismo, señaló que los puntos de control fronterizo de Dajabón y Elías Piña continúan siendo los principales lugares por donde se realizan las deportaciones de extranjeros hacia su país de origen.

Lee Ballester también informó que la institución ha formado a

agentes de reacción rápida, a los que se sumarán otros

jóvenes que reciben capacitación especializada.