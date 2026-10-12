Abinader y Delcy Rodríguez conversan en Roma en medio del acercamiento entre RD y Venezuela

El presidente dominicano, Luis Abinader, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez junto a las delegaciones de ambos países durante el encuentro. ( PRESIDENCIA RD )

El presidente dominicano, Luis Abinader, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvieron este lunes 12 de octubre un encuentro en Roma, Italia, en el marco del Foro Mundial de la Alimentación 2026, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

A través de sus redes sociales, la Presidencia de la República Dominicana informó que en el encuentro se abordó la apertura del consulado dominicano en Venezuela, la posibilidad de compras directas de combustibles y la cooperación turística.

Agregó que las conversaciones en materia energética tendrán seguimiento entre la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

La conversación se produjo en momentos en que ambos gobiernos desarrollan un proceso de normalización gradual de sus relaciones diplomáticas y consulares, luego de las tensiones surgidas a raíz de las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/saveclipapp84722601118116066969332628759230551742819083n-b4b9584a.jpg Ambos dirigentes se saludaron personalmente. (PRESIDENCIA RD)

Los mandatarios estuvieron acompañados por integrantes de sus respectivas delegaciones, según imágenes difundidas por Venezolana de Televisión (VTV) y reseñadas por medios dominicanos.

Durante su intervención ante el foro, Rodríguez saludó públicamente a Abinader y felicitó a República Dominicana por sus avances en la reducción del hambre y la pobreza.

Posteriormente, ambos dirigentes se saludaron personalmente y participaron en el encuentro junto con funcionarios de sus gobiernos.

Un acercamiento después de dos años de tensiones

La reunión ocurre después del acuerdo anunciado el pasado 2 de agosto por los gobiernos dominicano y venezolano para iniciar un proceso de normalización de sus relaciones bilaterales.

El entendimiento establece una hoja de ruta que contempla, en primer lugar, el restablecimiento de los servicios consulares y, posteriormente, la recuperación gradual de las relaciones diplomáticas.

Las relaciones se deterioraron en julio de 2024, después de que República Dominicana cuestionara los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador.

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