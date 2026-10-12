La compleja salida de Francisco Ozoria: perdió poder antes de dejar el Arzobispado de Santo Domingo

Francisco Ozoria dirigiendo en 2025 la Solenme Vigilia Pascual en la Catedral Primada de América. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

La renuncia de monseñor Francisco Ozoria Acosta, aceptada este lunes 12 de octubre por el papa León XIV, pone fin a una compleja transición en la Arquidiócesis de Santo Domingo, que comenzó en noviembre de 2025, cuando el propio religioso denunció que la Santa Sede lo había apartado de sus principales funciones de gobierno por una supuesta "mala administración".

Aunque Ozoria permaneció formalmente como arzobispo metropolitano hasta cumplir los 75 años, su sucesor, Carlos Tomás Morel Diplán, comenzó a ejercer atribuciones administrativas, financieras y de gestión del personal eclesiástico desde su toma de posesión como arzobispo coadjutor.

Durante los meses siguientes, Morel Diplán también adquirió protagonismo público en la conducción pastoral de la arquidiócesis. Firmó el Plan Pastoral de 2026, presidió celebraciones importantes, sostuvo encuentros con organismos de la Iglesia y fue recibido en audiencia privada por León XIV.

Ozoria, por su parte, continuó participando en actividades religiosas y mantuvo sus responsabilidades como ordinario militar, pero ya no ejercía las atribuciones de gobierno que habían sido transferidas al coadjutor.

La aceptación de su renuncia completa un relevo que había comenzado casi once meses antes.

La carta en la que denunció su suspensión

El episodio más controvertido ocurrió el 12 de noviembre de 2025, cuando Ozoria hizo pública una carta dirigida a sus fieles en la que expresó sorpresa por las condiciones impuestas por el Vaticano al nombrar a Morel Diplán.

El arzobispo explicó que había solicitado personalmente un coadjutor cuando cumplió 73 años, con la intención de garantizar una transición ordenada antes de alcanzar la edad reglamentaria de retiro.

Sin embargo, el nombramiento llegó acompañado de facultades especiales y exclusivas que transferían al nuevo prelado el control de la administración del patrimonio diocesano, los asuntos económicos y financieros y la gestión del clero y del personal eclesiástico.

En la comunicación, publicada entonces por Diario Libre, Ozoria sostuvo que la decisión le dejaba prácticamente sin poder administrativo.

"Según esto, a mí me han dejado sólo el título de 'Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo'. Lo que menos me ha gustado, los títulos", manifestó.

El religioso también cuestionó las razones de la medida.

"Según las Letras Apostólicas, se me suspende por mala administración, así hay que entenderlo. Nunca se me amonestó o advirtió", expresó.

Ozoria sostuvo que durante su ministerio había actuado con fidelidad y obediencia a la Iglesia. También recordó que, durante una visita, el entonces prefecto del Dicasterio para los Obispos, cardenal Marc Ouellet, le había hablado de acusaciones en su contra.

En la carta llegó a afirmar que sus enemigos habían vencido, aunque concluyó asegurando que aceptaba la decisión de la Santa Sede.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/3b8bf58b-d78e-4652-a121-e321bfdbcc69-313b3dea.jpg Carlos Tomás Morel Diplán había asumido funciones administrativas y eclesiásticas. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/3b8bf58b-d78e-4652-a121-e321bfdbcc69-313b3dea.jpg () ‹ >

Un encuentro con el papa y una petición de retiro anticipado

La controversia tuvo un nuevo episodio el 22 de noviembre de 2025, cuando León XIV recibió a Ozoria en audiencia privada en el Vaticano, apenas doce días después de la toma de posesión de Morel Diplán.

La reunión fue consignada en el boletín de audiencias de la Santa Sede, aunque no se informó oficialmente sobre los asuntos tratados.

Morel Diplán comenzó a dirigir decisiones pastorales

El cambio de responsabilidades se hizo evidente en las actividades públicas de la arquidiócesis durante 2026.

El 7 de enero, Morel Diplán firmó la circular que presentó el Plan Pastoral de ese año, bajo el lema "Bautismo y Sinodalidad, Camino de Santidad".

El documento, dirigido a sacerdotes, religiosos, movimientos laicales y comunidades católicas, estableció las prioridades pastorales, con especial atención a niños, adolescentes y jóvenes.

La firma del plan por parte del coadjutor constituyó una manifestación pública de su participación en la dirección de la arquidiócesis, más allá de sus facultades administrativas.

El 16 de enero presidió una misa con motivo del undécimo aniversario del Instituto Nacional de Migración, con la participación de funcionarios, representantes diplomáticos y organismos internacionales.

El 25 de enero encabezó la dedicación solemne de la iglesia y consagración del altar de la parroquia San Pablo Apóstol.

Estas apariciones reflejaban que Morel Diplán había comenzado a asumir tanto responsabilidades internas como funciones de representación institucional.

También encabezó celebraciones importantes

Uno de los acontecimientos religiosos más significativos fue la Misa Crismal del Jueves Santo, celebrada el 2 de abril de 2026 en la Catedral Primada de América.

La ceremonia estuvo presidida por Morel Diplán, acompañado por obispos auxiliares y sacerdotes de la arquidiócesis.

Esta celebración posee especial importancia dentro de la Iglesia católica porque los sacerdotes renuevan sus promesas y se bendicen los óleos utilizados durante el año en distintos sacramentos.

Que Morel Diplán encabezara esa misa, mientras Ozoria conservaba formalmente el título de arzobispo metropolitano, evidenciaba su creciente protagonismo en el calendario litúrgico de la arquidiócesis.

El 12 de mayo, el coadjutor también firmó una circular convocando a las celebraciones del Corpus Christi.

En esa ocasión, la distribución de responsabilidades mostró que ambos religiosos seguían participando en la vida pastoral.

Morel Diplán fue designado para presidir la celebración correspondiente al Distrito Nacional, mientras Ozoria encabezó la eucaristía en el Santuario Santo Cristo de los Milagros, en Bayaguana.