Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán asume como arzobispo metropolitano de Santo Domingo

Arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán. ( TOMADA DE LA CUENTA DE X DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO (@ARQUIDIOCESISD) )

La Arquidiócesis de Santo Domingo dio la bienvenida formal la tarde de este lunes a monseñor Carlos Tomás Morel Diplán como arzobispo metropolitano.

Monseñor Tomás Morel Diplán asumió el gobierno pastoral de la Arquidiócesis Metropolitana de Santo Domingo, luego de que el papa León XIV aceptara la renuncia de monseñor Francisco Ozoria Acosta, el pasado lunes 10 de octubre, hecho dado a conocer este día.

El nuevo arzobispo metropolitano de Santo Domingo desempeñaba el cargo de arzobispo coadjutor, con derecho de sucesión desde octubre de 2025.

En un mensaje de x, además de dar la formal bienvenida a Morel Diplán, la Arquidiócesis de Santo Domingo pidió al señor Jesucristo sabiduría, salud y corazón para el nuevo arzobispo.

"Que el señor bendiga su ministerio y le conceda sabiduría, salud y corazón de pastor según el de Cristo. ¡Bienvenido, Mons. Morel!" , expresó la Arquidiócesis en su publicación.

La #ArquidiócesisdeSantoDomingo da la bienvenida a Mons. Carlos Tomás Morel Diplán como Arzobispo Metropolitano. Que el Señor bendiga su ministerio y le conceda sabiduría, salud y un corazón de pastor según el de Cristo. ¡Bienvenido, Mons. Morel! https://t.co/ZdnTJiAGuQ — Arquidiócesis de Santo Domingo (@Arquidiocesisd) October 12, 2026

Quién es el monseñor Carlos Tomás Morel Diplán

Carlos Tomás Morel Diplán nació el 2 de noviembre de 1969 en Monte de la Jagua, Moca, provincia Espaillat. Cursó sus estudios básicos en la escuela elemental de Canca la Reina (1978-1986) y completó la educación secundaria en el liceo Mercedes Peña de Licey al Medio (1986-1990).

En 1991 ingresó al Seminario Santo Cura de Ars de La Vega y, posteriormente, realizó estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino (1992-2000), donde obtuvo licenciaturas en Filosofía y Ciencias Religiosas.

Fue ordenado presbítero el 24 de junio de 2000.

El 14 de diciembre de 2016, el papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros y titular de Capo della Foresta.

El 3 de diciembre de 2023, el papa Francisco lo designó administrador apostólico de la diócesis de La Vega y, posteriormente, el 18 de octubre de 2024, fue nombrado obispo titular de esa diócesis.