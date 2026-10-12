La Policía investiga muerte a machetazos de un hombre en San Luis

La Policía Nacional investiga las circunstancias en que fue asesinado a machetazos Treyson Torres Tamián, conocido como Freddy, cuyo cadáver fue encontrado la mañana del miércoles en un solar baldío de la calle La Trocha, en el distrito municipal San Luis del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, informó que las investigaciones preliminares apuntan a que la víctima habría sostenido una discusión con una persona que se encuentra en proceso de identificación y que, presuntamente, sería de nacionalidad haitiana.

Según el testimonio de una persona entrevistada por los investigadores, durante el altercado el sospechoso le habría ocasionado varias heridas con un arma blanca.

Pesqueira explicó que la presunta arma homicida fue ocupada en el mismo solar donde fue encontrado el cuerpo.

El portavoz policial precisó que todavía se investiga el motivo de la discusión y que las informaciones obtenidas deben ser corroboradas con otras evidencias. También confirmó que Torres Tamián tenía varios registros en los archivos policiales, aunque señaló que el objetivo inmediato es esclarecer las circunstancias de su muerte.

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Se entrega implicado en intento de asalto a joyería

En otro caso, Pesqueira informó que se entregó a la Policía Nacional Allison Juan del Cuello Pujols, alias La Piri, señalado como uno de los cuatro presuntos participantes en un intento de asalto a una joyería del sector Villa Juana, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con el vocero, el hombre se entregó luego de las labores de búsqueda y captura desplegadas por los agentes policiales. Era buscado por su presunta participación en el hecho, durante el cual resultó herido de bala un segundo teniente retirado de la institución que frustró el asalto.

Por ese caso ya se encontraban detenidos David de Jesús, alias el Escudero, de 20 años; Chander Moisés Amancio Aria, de 19, y César Edward Tejera Carela, conocido como Pelo Fino.

Pesqueira confirmó que Chander Moisés Amancio Aria, quien resultó herido durante el suceso, permanece con vida. Con la entrega de La Piri, las autoridades tienen bajo control a los cuatro señalados como participantes en el intento de asalto, para los procedimientos correspondientes ante la Justicia.

Detenido por muerte de Miriam Cruz

En relación con el caso de Miriam Cruz, el vocero policial informó que fue detenido el presunto autor de la agresión a pdradas del vehiculo de la artista. El detenido admitió su participación, de acuerdo con la Policia.

Pesqueira indicó que las actuaciones policiales concluyeron con el arresto y que el expediente pasa al Ministerio Público para continuar el proceso judicial correspondiente.

Muere presunto delincuente tras enfrentamiento en Manoguayabo

Pesqueira informó, además, sobre la muerte de un hombre conocido como Bogoli, ocurrida el sabado durante un enfrentamiento con unidades policiales en la calle Doble Vía, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.

Según la versión policial, el hombre era buscado activamente y tenía al menos diez registros en los archivos de la institución, además de dos órdenes de arresto vinculadas a investigaciones por presuntos robos, asaltos y otros delitos.

El vocero explicó que los agentes intervinieron mientras desarrollaban una investigación y que, durante el incidente, el hombre resultó herido y posteriormente falleció.

La Policía informó que al fallecido le ocuparon una pistola calibre nueve milímetros, con la numeración ilegible.