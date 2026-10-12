El papa León XIV acepta la renuncia de monseñor Francisco Ozoria como arzobispo

La renuncia del monseñor Francisco Ozoria se produce apenas dos días después de cumplir 75 años, el pasado sábado 10 de octubre. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO. )

El papa León XIV aceptó este lunes la renuncia de monseñor Francisco Ozoria Acosta al gobierno pastoral de la Arquidiócesis Metropolitana de Santo Domingo y confirmó como su sucesor a monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, quien hasta ahora se desempeñaba como arzobispo coadjutor de esa jurisdicción eclesiástica.

La decisión fue anunciada en el boletín oficial de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, fechado el 12 de octubre de 2026, apenas dos días después de que Ozoria cumpliera 75 años, edad establecida por el Código de Derecho Canónico para que los obispos presenten su renuncia al pontífice.

El Vaticano comunicó igualmente que León XIV aceptó la renuncia de Ozoria al gobierno pastoral del Ordinariato Militar de la República Dominicana y designó para sustituirlo a Morel Diplán, quien asumirá simultáneamente ambas responsabilidades.

Francisco Ozoria Acosta, nacido el 10 de octubre de 1951, había sido nombrado arzobispo de Santo Domingo en 2016 por el papa Francisco. Durante una década estuvo al frente de la sede primada de América, una de las posiciones de mayor relevancia dentro de la jerarquía católica dominicana.

Su renuncia se produce conforme al procedimiento previsto en el canon 401 del Código de Derecho Canónico, que dispone que los obispos diocesanos presenten su dimisión al cumplir 75 años. La aceptación corresponde al papa, quien puede disponer que permanezcan en sus funciones durante un período adicional.

Un relevo preparado

Carlos Tomás Morel Diplán, de 61 años, había sido designado arzobispo coadjutor de Santo Domingo, condición que le otorgaba el derecho de sucesión cuando quedara vacante la sede.

A diferencia de un obispo auxiliar, el coadjutor tiene garantizada la sucesión en el gobierno de la diócesis. Por esa razón, su ascenso no constituye una designación inesperada, sino la culminación de un proceso de transición previsto por la propia estructura de la Iglesia.

Morel Diplán nació el 8 de noviembre de 1964 y fue ordenado sacerdote en 1991. En 2016 fue nombrado obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros y posteriormente asumió responsabilidades episcopales en La Vega, antes de su incorporación al gobierno pastoral de Santo Domingo.

La sede primada de América

La Arquidiócesis de Santo Domingo ocupa un lugar singular en la historia del catolicismo americano. Su origen se remonta a la organización de las primeras diócesis del continente, en 1511, y su elevación a arquidiócesis metropolitana en 1546 consolidó su importancia histórica.

El nuevo arzobispo asume también la dirección del Ordinariato Militar, jurisdicción eclesiástica encargada de la atención pastoral de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como de las demás personas comprendidas en su ámbito de competencia.

Con la decisión anunciada este lunes, la Iglesia católica dominicana completa una transición preparada con antelación y abre una nueva etapa en la conducción de su principal sede histórica.