RD detuvo a tres colaboradores de bandas haitianas, los entregó a Haití y fueron liberados

Dos presuntos integrantes de bandas criminales que operan en Haití posan con el rostro cubierto y portando armas largas ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Las autoridades dominicanas detuvieron a tres hombres vinculados al abastecimiento de bandas criminales haitianas cuando pretendían adquirir un dron en Santo Domingo para uno de los principales cabecillas de esas organizaciones.

Sin embargo, después de ser entregados a Haití, los tres fueron puestos en libertad, pese a las pruebas que el Panel de Expertos de las Naciones Unidas considera contundentes.

El caso está documentado en el informe S/2026/714 del Consejo de Seguridad de la ONU, divulgado el 8 de septiembre de 2026, que examina las redes criminales que sostienen a las pandillas haitianas y las dificultades para perseguir judicialmente a sus colaboradores.

Los detenidos fueron identificados como Étienne Roudley, Sony Pierre y Sténio Saint-Fleur, quienes fueron arrestados en República Dominicana en junio de 2025 y entregados a las autoridades haitianas el día 7 de ese mes, a través de Dajabón.

Según los investigadores, los tres pretendían comprar un dron DJI Mavic 3 en un establecimiento de Santo Domingo para Johnson André, alias Izo, jefe de la banda 5 Segond e integrante de la coalición criminal Viv Ansanm.

La investigación de la ONU determinó que uno de los sospechosos, Étienne Roudley, mantenía una relación mucho más amplia con las organizaciones criminales haitianas.

Dos años de negocios con las pandillas

De acuerdo con el informe, Roudley estuvo en contacto frecuente durante dos años con Izo, a quien suministraba diversos artículos.

Además, negociaba la adquisición de ropa, calzado, drones y armas con más de 30 integrantes de alto nivel de Viv Ansanm, utilizando proveedores establecidos en República Dominicana.

Los investigadores también descubrieron que Roudley empleaba cuentas bancarias dominicanas para recibir dinero relacionado con sus operaciones.

El documento no identifica las instituciones financieras utilizadas ni precisa los montos movilizados.

La liberación que cuestiona la ONU

El Panel de Expertos utiliza el caso para ilustrar las dificultades que enfrenta Haití para procesar judicialmente a quienes participan en el abastecimiento de las bandas.

Según el documento, los tres hombres fueron liberados por las autoridades haitianas a pesar de las pruebas reunidas sobre sus actividades.

La ONU no precisa qué autoridad dispuso su liberación, los fundamentos jurídicos de esa decisión ni si posteriormente se reabrió alguna investigación.

Los expertos advierten que la impunidad representa uno de los principales obstáculos para combatir las redes que suministran armas y otros recursos a las pandillas.

El informe señala que, en diversos casos investigados en Haití, sospechosos han sido liberados pese a evidencias relevantes, mientras que otros procesos han enfrentado presiones de actores influyentes y debilidades institucionales.

La cooperación dominicana El Panel también reconoce la cooperación de República Dominicana en las investigaciones sobre las organizaciones criminales haitianas. Entre diciembre de 2025 y julio de 2026, los expertos remitieron siete solicitudes de información a las autoridades dominicanas, de las cuales seis recibieron respuestas completas y una fue contestada parcialmente. República Dominicana también aceptó una visita oficial de los investigadores.