Representantes de INL visitan el Sistema 911 para dar seguimiento a proyectos tecnológicos

Los representantes de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos, durante su visitan el Sistema 911 para abordar iniciativas de tecnología y seguridad. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL 911 )

Representantes de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos visitaron este lunes las instalaciones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 para dar seguimiento a proyectos de alta tecnología orientados a fortalecer el apoyo a las instituciones dominicanas que combaten el crimen organizado, entre ellas la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La visita contó con la participación de Rebecca Márquez, directora saliente de INL, quien presentó a Alex Thurn como nuevo director de INL Santo Domingo, función que asumirá como parte de la transición de liderazgo de esa oficina.

También participó Reyna Ramírez, Program Assistant de INL de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo.

Seguimiento a proyectos tecnológicos

A través de una nota de prensa, el Sistema 911 indicó que el encuentro permitió dar seguimiento a iniciativas relacionadas con el análisis con superinteligencia y la robótica, orientadas a fortalecer las capacidades de las instituciones dominicanas que trabajan en el combate del crimen organizado.

Cooperación en seguridad

En ese sentido, señalaron que los proyectos se alinean con la prioridad compartida por República Dominicana y Estados Unidos de fortalecer las instituciones responsables de enfrentar las redes criminales cuyas actividades amenazan la seguridad de ambos países.

La cooperación tecnológica forma parte de la misión de INL de fortalecer las capacidades de seguridad y justicia de los países socios para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el crimen transnacional.

La visita también permitió dar continuidad al seguimiento de los proyectos durante la transición de liderazgo de INL Santo Domingo.

La delegación fue recibida por el director ejecutivo del Sistema 911, coronel Randolfo Rijo Gómez, ERD; el subdirector ejecutivo, coronel Harold Jiménez Polanco, ERD; y el director de Tecnología y Videovigilancia, Martín Santana.