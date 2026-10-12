Se entrega joven acusado de recibir RD$15,000 por celular vinculado a muerte de Emmanuel Contreras

Joan Manuel Jiménez Medina habla con los medios al momento de su entrega en Neiba. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El joven Joan Manuel Jiménez Medina, señalado como el titular de la cuenta bancaria a la que Emmanuel Contreras transfirió 15,000 pesos por la compra de un teléfono celular, se entregó este lunes a las autoridades policiales en Neiba, en medio de las investigaciones por la muerte de Contreras, ocurrida tras ser atacado en el sector Los Praditos, del Distrito Nacional.

Por el caso guarda prisión Lenin Jhericop Núñez de León, quien está acusado de haber golpeado con un bate a la víctima. Luego del hecho viajó a Estados Unidos, y posteriormente vino y se entregó a las autoridades.

Interno dos meses Contreras, de 23 años, fue trasladado al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, donde permaneció en estado crítico. Falleció el 9 de septiembre, tras casi dos meses, como consecuencia de las lesiones sufridas.

Jiménez Medina acudió al departamento policial acompañado de sus abogados Manuel Sena y Richard Ferreras Segura, y fue recibido por el teniente coronel Enrique Pérez, del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Sus representantes legales explicaron que el joven decidió presentarse voluntariamente para responder a los señalamientos que lo vinculan con la transacción bancaria relacionada con el hecho de sangre.

El joven, quien no es oriundo de Neiba, se trasladó hasta ese municipio de la provincia Bahoruco, donde tiene un primo, antes de ponerse a disposición de las autoridades.

Una transferencia de 15,000 que terminó en muerte

Según el expediente del Ministerio Público, el conflicto se originó por la venta de un iPhone 15 Pro Max de 256 GB, publicado en Facebook Marketplace por Núñez de León a un precio de 35,000 pesos.

Las investigaciones establecen que Jiménez Medina presuntamente intervino como intermediario en la negociación y ofreció el mismo dispositivo a Emmanuel Contreras por 15,000 pesos haciéndose pasar por el vendedor.

Contreras realizó la transferencia a una cuenta bancaria a nombre de Jiménez Medina, convencido de que había pagado el teléfono.

Sin embargo, cuando acudió al sector Los Praditos, del Distrito Nacional, para retirar el aparato, el propietario esperaba recibir el dinero personalmente, debido a que presuntamente desconocía que la víctima ya había realizado el pago a un tercero (Jiménez Medina).

De acuerdo con la acusación, Núñez de León entregó el celular a Contreras, quien lo guardó y comenzó a retirarse, lo que provocó un reclamo por el pago restante.

La discusión terminó en una persecución durante la cual, según la Fiscalía, Núñez de León golpeó a Contreras con un bate, primero en la espalda y posteriormente en la cabeza, ocasionando que cayera al pavimento. Producto de la agresión fue ingresado en un centro de salud, donde semanas después falleció.

Abogados piden investigar movimientos bancarios

Los abogados Manuel Sena y Richard Ferreras Segura, representantes de Joan Manuel Jiménez Medina, solicitaron a la Policía Nacional y al Ministerio Público profundizar las investigaciones, especialmente en los movimientos de las cuentas bancarias y las conversaciones relacionadas con la negociación del dispositivo.

La entrega voluntaria de Jiménez Medina constituye un nuevo paso en las pesquisas para determinar cómo se produjo la transacción y establecer el grado de responsabilidad de cada una de las personas involucradas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si solicitarán medidas de coerción contra Jiménez Medina.