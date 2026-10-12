Supremo español impide votar a nacionalizados por ley de nietos; dominicanos, entre afectados

La resolución del Supremo, conocida este lunes 12 de octubre, mantiene la suspensión de las inscripciones electorales de determinados beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática de 2022, después de rechazar un recurso presentado por la Abogacía del Estado. ( IMAGEN GENERADA CON IA )

Miles de descendientes de españoles que recuperaron sus vínculos jurídicos con el país de sus antepasados mediante la llamada ley de nietos se enfrentan ahora a la posibilidad de no participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La decisión del Tribunal Supremo español de mantener suspendido cautelarmente el derecho al voto también podría alcanzar a ciudadanos de origen dominicano que adquirieron la nacionalidad al amparo de esa legislación.

En República Dominicana, el interés por esta disposición quedó documentado desde sus primeros años de aplicación. El 16 de abril de 2024, Diario Libre informó que 3,077 dominicanos habían solicitado la nacionalidad española hasta el 31 de marzo de ese año, según datos suministrados directamente por el Consulado General de España en Santo Domingo.

La cifra corresponde a solicitudes, no necesariamente a nacionalidades concedidas, y constituye un antecedente para evaluar el posible alcance de la controversia judicial entre los dominicanos.

La resolución del Supremo, conocida este lunes 12 de octubre, mantiene la suspensión de las inscripciones electorales de determinados beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática de 2022, después de rechazar un recurso presentado por la Abogacía del Estado.

Según informaciones de EFE y el diario español El País, la medida podría afectar a 163,020 ciudadanos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que no podrían votar en los comicios anticipados de noviembre si la restricción continúa vigente.

La excepción para descendientes de exiliados

El tribunal precisó que la suspensión no se aplicará a quienes puedan demostrar que son hijos o nietos de españoles que perdieron o renunciaron a su nacionalidad como consecuencia del exilio por motivos políticos, ideológicos, religiosos o relacionados con su orientación o identidad sexual.

La controversia se concentra en una instrucción administrativa que facilitó la acreditación del exilio para determinadas personas que salieron de España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa cuestionan los efectos de ese mecanismo sobre la incorporación de nuevos ciudadanos al censo electoral.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo mantuvo la suspensión con el respaldo de cinco de sus seis magistrados. La jueza Alicia Millán emitió un voto particular en el que advirtió que la proximidad de las elecciones modifica las consecuencias de la medida, porque una restricción inicialmente preventiva podría traducirse en la imposibilidad efectiva de ejercer el sufragio.

Los dominicanos y la nacionalidad española

La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, abrió una nueva posibilidad para que descendientes de españoles nacidos en el extranjero solicitaran la nacionalidad de origen. Su aplicación permitió que familias establecidas durante generaciones en América Latina iniciaran procedimientos para obtener el reconocimiento de su vínculo con España.

En el caso dominicano, la información publicada por Diario Libre en abril de 2024, recogió los datos oficiales facilitados por el consulado español. Desde entonces, el proceso continuó abierto y el plazo para solicitar citas concluyó en octubre de 2025, aunque los expedientes iniciados dentro del período legal pueden seguir su tramitación.

solicitar la nacionalidad, obtenerla y quedar inscrito como elector son procedimientos distintos. Además, la suspensión no implica la pérdida de la ciudadanía española de quienes ya la adquirieron.

El Gobierno cuestiona la decisión

La Fiscalía y la Abogacía del Estado habían solicitado al Supremo que levantara la suspensión ante la imposibilidad material de revisar individualmente cerca de 170,000 expedientes antes de las elecciones.

El Gobierno español expresó su desacuerdo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lamentó la decisión y cuestionó la importancia concedida al derecho al voto en el procedimiento. Según EFE, el Ejecutivo espera que la Abogacía del Estado examine el auto para determinar las posibilidades de actuación jurídica.

Por su parte, el Supremo sostiene que la protección de la transparencia y la legalidad del censo electoral justifica mantener la medida cautelar mientras se resuelve el litigio. Los magistrados ordenaron comunicar la resolución con urgencia para permitir que los afectados presenten alegaciones dentro de un plazo de cinco días.

La controversia enfrenta dos consideraciones jurídicas: la garantía de que las inscripciones electorales cumplan los requisitos legales y la protección del derecho de participación política de personas cuya nacionalidad española ya ha sido reconocida.

Dominicanos nacionalizados españoles en 2021 El 59.24 % de los residentes dominicanos que adquirieron la nacionalidad española en 2021 es mujer, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España dados a conocer la semana pasada.El INE sitúa en 6,791 el número de extranjeros de dominicanos a quienes le dieron la nacionalidad, cifra que se divide en 4,023 mujeres y 2,768 hombres.Que sean más las mujeres quienes lideran la obtención de la nacionalidad española no es un fenómeno nuevo. En promedio, el 58 % de las nacionalidades dadas a residentes dominicanos desde el 2013 a 2021, fue a mujeres.España es el segundo país con más dominicanos residentes en el exterior, número que llega a 186,395 personas, como contabiliza el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).Los datos del Index indican que el 60 % (111,990) de los dominicanos en España es mujer y el resto (74,405).La presencia mayoritaria de mujeres de dominicanas en España no es extraña, fueron ellas quienes comenzaron en los años 80 la ola migratoria para emplearse en el sector del trabajo doméstico y de cuidados. España es el segundo país con más dominicanos residentes en el exterior, número que llega a 186,395 personas, como contabiliza el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).Los datos del Index indican que el 60 % (111,990) de los dominicanos en España eran mujeres y y los hombres sumaban 74,405.