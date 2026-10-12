La Policía Nacional busca a Ángel Llavero Correa, alias "Llaverito", señalado como el segundo presunto implicado en el rapto y la agresión sexual contra una adolescente de 15 años en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

La institución informó este lunes - a través de una nota de prensa- que anoche apresó a David Guzmán, de 28 años, quien permanece bajo atención médica en el Hospital Universitario Docente Dr. Ney Arias Lora.

Según las informaciones preliminares, la adolescente habría sido sacada por la fuerza de una vivienda y trasladada a un solar baldío, donde presuntamente fue agredida sexualmente.

Detención de David Guzmán

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que Guzmán presenta golpes cuyas circunstancias se encuentran bajo investigación.

Las autoridades también procuran establecer las condiciones en que se produjo su detención.

La Policía exhortó a Llavero Correa a entregarse por la vía que considere pertinente y señaló que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

La

indicó que ofrecerá más detalles a medida que avance el

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