Envían a juicio a los seis acusados por la violación sexual grupal de Villa González

Las banderas de la República Dominicana y del Poder Judicial dominicano ( ARCHIVO/ANEUDY TAVÁREZ )

El Cuarto Juzgado de la Instrucción ratificó la prisión preventiva a cinco de los acusados y mantuvo las medidas no privativas de libertad impuestas al sexto.

El Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santiago envió a juicio de fondo a seis hombres acusados de participar en la violación sexual grupal de una joven de 21 años, ocurrida en marzo de 2025 en el municipio Villa González.

Medidas judiciales

El tribunal ratificó la prisión preventiva que pesaba sobre cinco de los imputados y mantuvo las medidas de garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país al sexto acusado, Delfri de Jesús Rodríguez, alias Yiyo.

Los demás procesados son José Alfonso Rubiera Rodríguez, alias Fonso; Edwin Manuel Castro Guzmán, alias El Guaro; Javier Eduardo Núñez Toribio, también identificado como Javier Núñez, alias Bebé; Oniel Rafael Pichardo Martínez, alias Contreras, y Yamir Fernando Pérez Toribio, conocido como Ferrere.

El grupo enfrenta cargos por asociación de malhechores, violencia contra la mujer agravada, violación sexual, reproducción y distribución de imágenes, y atentado sexual por medios electrónicos.

Con la decisión, el proceso pasa a la etapa de juicio de fondo, para lo cual se espera la designación de un tribunal colegiado que conocerá las pruebas y determinará la responsabilidad penal de los acusados.

El hecho

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la agresión ocurrió la noche del 17 de marzo de 2025, luego de que la joven acudiera junto a una amiga a un centro de diversión, ubicado en la comunidad Palmar Abajo, en Villa González, donde compartían bebidas alcohólicas.

La acusación establece que, cuando la joven se sintió indispuesta, Yamir Fernando Pérez y Erik Castro Álvarez, también identificado con otros nombres y alias, quien permanece prófugo, se ofrecieron a trasladarla en una pasola a un centro médico.

Sin embargo, según el expediente, en lugar de llevarla a recibir asistencia médica, la condujeron a la residencia de Pérez Toribio, en el sector La Javilla, donde se encontraban los otros imputados.

El Ministerio Público sostiene que los hombres aprovecharon el estado de vulnerabilidad e indefensión de la joven para agredirla sexualmente. De acuerdo con la acusación, varios de ellos participaron directamente en la agresión, mientras otros observaban y alentaban lo ocurrido.

Parte de los hechos quedó registrada en videos que comenzaron a circular en grupos de WhatsApp y plataformas digitales.