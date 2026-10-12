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Ingresan al presidente del Tribunal Superior Electoral para cirugía por hidrocefalia

Durante la recuperación de Camacho Hidalgo, Lourdes Teresa Salazar asumirá sus funciones en el Tribunal Superior Electoral

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    Ingresan al presidente del Tribunal Superior Electoral para cirugía por hidrocefalia
    El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo. (ARCHIVO DL.)

    El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, fue ingresado la mañana de este lunes en la Clínica Abreu, donde será sometido a una intervención quirúrgica para la extracción de líquido y la colocación de una válvula para tratar la hidrocefalia.

    De acuerdo con la información suministrada, se trata de una cirugía electiva, no de emergencia. Su ingreso al centro médico se produjo pasadas las 8:00 de la mañana.

    • El equipo médico que atenderá al magistrado está encabezado por el neurocirujano José Joaquín Puello y el anestesiólogo Carlos Guzmán.

    Equipo médico y suplencia

    Durante el proceso de recuperación de Camacho Hidalgo, las funciones de la presidencia del Tribunal Superior Electoral estarán a cargo de su suplente, Lourdes Teresa Salazar.

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