Migración abre convocatoria para reclutar agentes de entre 18 y 30 años: estos son los requisitos

La Dirección General de Migración (DGM) anunció este martes la apertura de una convocatoria dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 30 años interesados en ingresar a la institución como agentes de interdicción migratoria.

De acuerdo con una nota de prensa, el proceso de selección está dirigido a jóvenes bachilleres que tengan vocación de servicio y estén interesados en desarrollar una carrera vinculada al cumplimiento de las leyes migratorias y las labores de control que realiza la entidad.

La institución informó que la recepción de documentos comenzará el próximo jueves 15 de octubre de 2026, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en la Coordinadora Militar de su sede central en Santo Domingo.

Requisitos de la convocatoria

Según la convocatoria, los aspirantes deberán presentar un expediente con los siguientes documentos:

Currículum vitae.

Certificado de bachiller.

Copia de la cédula de identidad y electoral.

Certificado de buena conducta.

Carta de recomendación.

Acta de nacimiento.

Dos fotografías tamaño 2x2 pulgadas.

La DGM precisó que todos los documentos deberán depositarse en un folder amarillo en el lugar indicado.

Fortalecimiento de las labores migratorias

La entidad explicó que esta convocatoria forma parte de sus esfuerzos para fortalecer las capacidades operativas mediante la incorporación de nuevos agentes.

Asimismo, señaló que busca reclutar jóvenes con disciplina, responsabilidad y compromiso con el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia migratoria.

La nota de prensa no especifica la cantidad de plazas disponibles, la duración del proceso de selección ni la fecha de cierre para la recepción de documentos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/whatsapp-image-2026-10-13-at-54625-pm-4-7ae523ba.jpeg Convocatoria Nacional para agentes de interdicción migratoria. (DGM) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/whatsapp-image-2026-10-13-at-54625-pm-5-8af7345e.jpeg Requisitos que establece la institución. (DGM) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/whatsapp-image-2026-10-13-at-54625-pm-6-213b5236.jpeg Fechas de recepción de documentos. (DGM) ‹ >