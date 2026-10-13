DNCD abre convocatoria para reclutar nuevos agentes de entre 18 y 25 años

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) anunció este martes la apertura de una convocatoria para reclutar nuevos agentes, dirigida a jóvenes dominicanos de entre 18 y 25 años interesados en ingresar a la institución.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la entidad invitó a los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos a participar en el proceso de reclutamiento, con el propósito de incorporarse a sus labores de servicio y protección a la población.

Requisitos para ingresar a la DNCD

De acuerdo con la convocatoria, los aspirantes deberán ser de nacionalidad dominicana y presentar un expediente con los siguientes documentos:

Una fotografía reciente tamaño 2x2

tamaño 2x2 Currículum vitae

Copia de la cédula de identidad y electoral

Acta de nacimiento original y legalizada

Certificado de bachiller

Carta de recomendación

Certificado de no antecedentes penales

Declaración jurada de soltería y de no tener hijos, emitida por la Junta Central Electoral (JCE)

Plazo para entregar los documentos

La DNCD informó que los interesados deberán entregar su expediente completo entre el 12 y el 16 de octubre.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a jóvenes que cumplan con el rango de edad establecido y presenten la documentación requerida dentro del plazo indicado.

En la información suministrada no se especifica el lugar de recepción de los expedientes ni las etapas posteriores del proceso de selección. Para más información llamar al: 809-221-4166.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-13-at-60352-pm-eae10ee8.jpeg Requisitos para futuros agentes de la DNCD. (DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS (DNCD))