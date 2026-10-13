Raful destaca avances contra la trata de personas y el tráfico de armas mediante cooperación internacional

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La incorporación de República Dominicana a una red internacional contra la trata de personas, la participación en una operación multinacional que permitió el rescate de 153 víctimas y la colaboración para enfrentar el tráfico de armas en el Caribe figuran entre los resultados de la cooperación internacional en materia de seguridad destacados este martes por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

La funcionaria resaltó estos avances durante la inauguración del Encuentro Anual 2026 de EL PACCTO 2.0, en el que destacó la importancia de la cooperación entre República Dominicana, la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe para fortalecer la respuesta institucional frente al crimen organizado transnacional.

Entre los resultados citados, Raful mencionó la incorporación del país a la Red LYNX, dedicada a combatir la trata de personas, así como su participación en una operación desarrollada en diez países que permitió rescatar a 153 víctimas.

También destacó la colaboración con CARICOM IMPACS para enfrentar el tráfico de armas en el Caribe.

La ministra informó que, entre 2024 y 2025, un total de 26 instituciones dominicanas vinculadas a la seguridad interior trabajaron con sus homólogas de los países participantes en el programa.

Durante ese período, 147 funcionarios participaron en 82 actividades especializadas relacionadas con los ámbitos policial, judicial, penitenciario, financiero y de ciberseguridad, entre otros.

Fortalecimiento de las instituciones

Raful también resaltó los aportes de la cooperación con la Unión Europea al fortalecimiento de las instituciones dominicanas, mediante iniciativas dirigidas a mejorar distintos componentes del sistema de seguridad y justicia.

Entre estas mencionó los trabajos en materia de clasificación penitenciaria, la creación de una unidad de asuntos internos en el sistema de prisiones y la incorporación del análisis criminal con inteligencia artificial en el Ministerio Público.

Asimismo, señaló la formación anticorrupción dirigida a funcionarios responsables de las contrataciones públicas.

La funcionaria explicó que las redes criminales operan a través de las fronteras y vinculan actividades como el tráfico de drogas, armas y personas con el movimiento ilícito de capitales, por lo que consideró necesario mantener respuestas coordinadas entre las instituciones y los países.

En el ámbito nacional, relacionó estos esfuerzos con el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada cada lunes por el presidente Luis Abinader, donde las instituciones responsables de la seguridad pública revisan indicadores y coordinan sus actuaciones.

También destacó los avances hacia una mayor interoperabilidad entre las entidades, con el propósito de facilitar el intercambio de información y mejorar la toma de decisiones.

Definirán prioridades de cooperación hasta 2030

El Encuentro Anual 2026 de EL PACCTO 2.0 se desarrolla del 13 al 15 de octubre en Santo Domingo, con la participación de delegaciones de seguridad y justicia de América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

Las jornadas tienen como objetivo definir las prioridades de cooperación para el período 2027-2030 e identificar iniciativas que permitan fortalecer la respuesta conjunta frente a las redes criminales transnacionales.

Raful sostuvo que estos mecanismos de colaboración deben traducirse en capacidades permanentes dentro de las instituciones, de manera que el intercambio de información y la coordinación operativa puedan mantenerse más allá de cada iniciativa.

En la apertura del encuentro participaron el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el embajador de la Unión Europea, Raúl Fuentes, junto a representantes de instituciones dominicanas y delegaciones de los países participantes.