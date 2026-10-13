La DNCD pide ser solteros y no tener hijos a los aspirantes a nuevos miembros

Agentes de la DNCD en un operativo. ( CEDIDA POR LA DNCD )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) abrió una convocatoria para nuevos ingresos a la institución, dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años que cumplan con una serie de requisitos, entre ellos ser solteros y no tener hijos.

El documento de la convocatoria tiene 10 requisitos para poder aplicar. La recepción de documentos es del 12 al 16 de octubre.

El pedido de soltería y no tenencia de hijos está en el punto 10 y se pide también que sea una "declaración jurada" emitida por la Junta Central Electoral (JCE).

La convocatoria está colocada en su historias de su cuenta de Instagram @dncdrd.

Los otros requisitos son:

Ser dominicano, tener entre 18 y 25 años, dos fotos 2x2 (recientes), currículum vitae, copia de cédula de identidad y electoral.

También, acta de nacimiento legalizada (original), certificado de bachiller, carta de recomendación y certificado de no antecedentes penales.

¿Quieres ser agente de la DNCD? Sirve al país, protege su gente, dice el mensaje de la convocatoria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/dncd-convocatoria-8eb5ca08.png Convocatoria de la DNCD. (DNCD)

¿Qué dice la Constitución?

El artículo 39 de la Constitución establece el principio de igualdad."Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal", dice.