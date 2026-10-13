La DNCD pide ser solteros y no tener hijos a los aspirantes a nuevos miembros
En la convocatoria, la entidad solicita una declaración jurada de la JCE que avale estos dos requisitos
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) abrió una convocatoria para nuevos ingresos a la institución, dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años que cumplan con una serie de requisitos, entre ellos ser solteros y no tener hijos.
El documento de la convocatoria tiene 10 requisitos para poder aplicar. La recepción de documentos es del 12 al 16 de octubre.
El pedido de soltería y no tenencia de hijos está en el punto 10 y se pide también que sea una "declaración jurada" emitida por la Junta Central Electoral (JCE).
La convocatoria está colocada en su historias de su cuenta de Instagram @dncdrd.
Los otros requisitos son:
Ser dominicano, tener entre 18 y 25 años, dos fotos 2x2 (recientes), currículum vitae, copia de cédula de identidad y electoral.
También, acta de nacimiento legalizada (original), certificado de bachiller, carta de recomendación y certificado de no antecedentes penales.
¿Quieres ser agente de la DNCD? Sirve al país, protege su gente, dice el mensaje de la convocatoria.
¿Qué dice la Constitución?
El artículo 39 de la Constitución establece el principio de igualdad."Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal", dice.