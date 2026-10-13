Unos 6,000 planteles escolares construidos antes de la implementación del código sísmico, muchos de ellos sin estudios de suelo, serán evaluados para determinar su vulnerabilidad ante un terremoto, como parte de un levantamiento que abarcará cerca de 8,000 infraestructuras educativas del país.

El proceso, anunciado este martes en el marco del lanzamiento del Registro Técnico de Infraestructura Escolar (RT-DIE 2026), se extenderá durante seis meses y permitirá reunir información sobre las condiciones estructurales y geotécnicas de los centros para orientar las decisiones de las autoridades.

El director de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), Roberto Herrera, explicó que la antigüedad de buena parte de los planteles y la falta de estudios de suelo representan un desafío para determinar su capacidad de respuesta ante un movimiento telúrico.

"Hay una incertidumbre con respecto a cómo se comportarían estos cerca de 6,000 planteles ante un sismo que pudiese ocurrir", advirtió Herrera sobre la construcción de los planteles antes del código sísmico y muchos sin estudios de suelo.

Agregó: "el levantamiento dará una data que va a servir para entonces nosotros tomar las medidas y las correcciones que tenemos que tomar para lograr que nuestros hijos tengan un plantel escolar seguro como debe ser".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/autor-f61bfa90.jpg Lanzamiento del Registro Técnico de Infraestructura Escolar (JOLIVER BRITO)

Priorizarán suelo en cordillera Septentrional

La evaluación tomará en cuenta distintas variables, pero pondrá especial atención en las condiciones estructurales de los planteles y en las características geotécnicas de los terrenos donde fueron construidos.

"Aunque tú tengas un buen diseño estructural, si no hiciste un estudio de suelo, no sabes cómo se puede comportar ante un sismo", afirmó Herrera.

El registro abarcará el territorio nacional, con atención especial a la zona de la cordillera Septentrional, debido a la presencia de una falla geológica y a las características del suelo de esa región.

Planteles podrían requerir demolición

Consultado sobre la posibilidad de que algunas escuelas sean demolidas a raíz de las evaluaciones, Herrera aclaró que la DIE y la Onesvie ya realizan inspecciones técnicas de manera rutinaria y han recomendado demoliciones en algunos centros.

"Hay planteles, ya por el tiempo que tienen y otros por algún defecto que pudiesen tener, hemos recomendado su demolición", indicó.

El funcionario no precisó cuántas edificaciones tienen esa recomendación ni si el nuevo registro modificará las decisiones adoptadas hasta el momento.

Clasificarán niveles de vulnerabilidad

El director de la Onesvie, Leonardo Reyes Madera, señaló que el registro permitirá conocer las condiciones actuales de las edificaciones escolares y asignar a cada una un nivel de vulnerabilidad.

El objetivo es que los resultados sirvan para orientar las intervenciones y establecer prioridades de acuerdo con los riesgos identificados. Reyes Madera expresó su confianza en que la DIE inicie de inmediato los trabajos de reforzamiento en los planteles que presenten algún tipo de riesgo.

El levantamiento se hará en conjunto con el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) y con el respaldo del presidente Luis Abinader y del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

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