Guido Gómez Mazara llama a transformar la educación para responder a la demanda laboral

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, aseguró este martes que más del 70 % del empleo en la República Dominicana está concentrado en áreas de formación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), por lo que consideró necesario adaptar el modelo educativo a las demandas del mercado laboral.

El funcionario advirtió que, mientras la formación tradicional en las escuelas continúe dando prioridad a profesiones que no se corresponden con las necesidades del mercado, el país seguirá enfrentando dificultades tanto en materia educativa como en el acceso al empleo.

En ese sentido, destacó la importancia de impulsar la enseñanza de disciplinas tecnológicas que permitan a los ciudadanos adquirir las competencias necesarias para incorporarse al mercado laboral.

"En la República Dominicana sobre el 70 % del empleo está concentrado en formaciones STEM y es por ahí que tenemos que trabajar para contribuir con un modelo educativo mucho más asociado al mercado laboral", expresó Gómez Mazara.

Como parte de los esfuerzos para reducir la brecha digital y ampliar las oportunidades de formación, el funcionario informó que el Indotel ha entregado 130,000 becas en áreas tecnológicas como blockchain, internet de las cosas, Big Data e inteligencia artificial.

"Lo hemos hecho así porque hay que conectar esa etapa con las fases que tienen que ver con la movilidad y el empleo", explicó.

Tecnología para mejorar la educación

Gómez Mazara también sostuvo que ampliar el acceso a las herramientas tecnológicas resulta fundamental para mejorar la calidad de la educación dominicana y superar los resultados obtenidos por el país en la última evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA).

A su juicio, reducir la brecha digital constituye un paso necesario para garantizar que más ciudadanos tengan acceso a las tecnologías y puedan aprovecharlas como herramientas de aprendizaje y desarrollo profesional.

"El concepto de brecha digital de arrancada es un reconocimiento de que hay que fomentar la posibilidad de mayor acceso a esas herramientas. Y en el caso específico, yo creo que el motor de la tecnología va a ser esencial para la transformación y mejora de la calidad educativa en el país", manifestó.

El presidente del Indotel aseguró que la institución ha dado pasos para disminuir esa brecha y facilitar la formación de la ciudadanía en distintas disciplinas tecnológicas.

Las declaraciones fueron ofrecidas la mañana de este martes en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), luego de su conferencia titulada "La visión del Indotel para impulsar ciudades inteligentes en RD mediante datos, tecnologías digitales e IA".

La ponencia se desarrolló en el marco del VI Congreso Internacional de Accesibilidad Urbana, denominado "IA también es Inclusión y Accesibilidad", organizado por la Fundación Francina, entidad dirigida por la activista social y líder comunitaria Francina Hungría.