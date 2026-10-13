Cirugía pulmonar del papa León XIV obliga a suspender audiencia con Luis Abinader

La reunión con el papa estaba pautada para este jueves 15 de octubre ( EFE )

La audiencia que el presidente Luis Abinader tenía programada con el papa León XIV para este jueves 15 de octubre fue suspendida debido a la hospitalización y posterior intervención quirúrgica del pontífice para extirparle un nódulo pulmonar.

No se trata de la cancelación del viaje del mandatario dominicano a Roma ni de toda su visita al Vaticano. El cambio afecta específicamente el encuentro con León XIV, después de que la Santa Sede modificara la agenda del Papa por razones médicas.

León XIV ingresó este martes 13 de octubre al Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, donde será sometido durante la tarde a una cirugía para retirar un pequeño nódulo localizado en uno de sus pulmones, informó oficialmente la Sala de Prensa de la Santa Sede.

El nódulo fue descubierto durante exámenes médicos rutinarios y, de acuerdo con la información proporcionada por el Vaticano, se encuentra localizado y fue detectado en una etapa temprana. El equipo de cirugía torácica encabezado por el profesor Stefano Margaritora realizará el procedimiento.

La hospitalización tendrá una duración estimada de aproximadamente una semana. Como consecuencia, la Prefectura de la Casa Pontificia suspendió las audiencias del pontífice hasta el 20 de octubre. Esa decisión incluye la reunión que León XIV debía sostener con Abinader dos días después de la operación.

La Presidencia dominicana había anunciado originalmente que Abinader realizaría el jueves 15 una visita de Estado al Vaticano que tendría como principal actividad una audiencia con León XIV, además de un encuentro con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin.

Tras conocerse la situación médica del Papa, Abinader informó que continuará con las actividades previstas en la Santa Sede y que mantiene la reunión con Parolin. El mandatario también expresó sus deseos de recuperación para el pontífice.

Invitación a RD

Uno de los asuntos que Abinader pretendía abordar directamente con León XIV era una invitación oficial para que visite la República Dominicana en 2027.

Antes de conocerse la suspensión, el presidente había explicado que aprovecharía la audiencia para reiterar esa invitación, debido a que Robert Francis Prevost, hoy León XIV, había estado anteriormente en territorio dominicano cuando era sacerdote.

La invitación se mantiene pese a la imposibilidad de realizar el encuentro esta semana.

El propio León XIV anunció el domingo, después del rezo del Ángelus, que había decidido someterse a la intervención siguiendo la recomendación de sus médicos. El Vaticano informó posteriormente que todas sus actividades que requieren presencia pública serían reorganizadas durante su hospitalización.

El cardenal Parolin indicó este martes que había conversado con el Papa antes de su ingreso y destacó que se encontraba sereno ante el procedimiento.

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