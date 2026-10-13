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Escombros y neumáticos incendiados marcan inicio de huelga de 48 horas en Bonao

Los convocantes exigen reducir los apagones y las altas facturas eléctricas, asfaltar los barrios, bajar los precios de los combustibles y detener el deterioro ambiental en Monseñor Nouel

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Escombros y neumáticos incendiados marcan inicio de huelga de 48 horas en Bonao
Escombros obstaculizan el tránsito por algunas calles de Bonao. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Escombros en las calles y neumáticos incendiados marcaron el inicio de una huelga de 48 horas convocada en Bonao, provincia Monseñor Nouel, en reclamo de mejoras en los servicios públicos y soluciones a los problemas ambientales de la demarcación.

Los organizadores de la protesta exigen el cese de los apagones, la reducción de las altas facturas eléctricas, el asfaltado de las calles de los barrios, la disminución de los precios de los combustibles y medidas para frenar el deterioro ambiental.

También reclaman una intervención urgente en el río Yuna, cuya degradación atribuyen a la extracción irregular de agregados

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Reclamos de la protesta

Valentín Capellán, representante del Frente Integral de Lucha Nacional (Filna), informó que las manifestaciones comenzaron la noche anterior, cuando residentes de distintos barrios salieron a las calles.

  • Capellán estimó que alrededor del 70 % de los establecimientos comerciales permaneció cerrado durante la primera jornada de la huelga.

Aseguró que el sector comercial ha respaldado la convocatoria debido a su inconformidad con el costo del servicio eléctrico.

En el sector educativo, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) suspendió las clases desde el día anterior al inicio de la huelga.

Mientras tanto, las vías obstaculizadas dificultan la circulación vehicular en distintos puntos de Bonao.

Organizaciones convocantes

La huelga fue convocada por el Filna, el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) y el Frente de Lucha (Frelu), organizaciones que exigen respuestas de las autoridades a los reclamos planteados.

Ante la jornada de protesta, agentes de la Policía Nacional fueron desplegados en las principales arterias comerciales de Bonao

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.