Las lluvias y los fuertes vientos registrados la tarde y noche de este martes provocaron la caída de árboles y afectaron el tendido eléctrico en comunidades de la provincia La Vega, sin que hasta el momento se hayan reportado personas heridas.

Daños materiales

Uno de los árboles cayó sobre una vivienda, lo que requirió la intervención de miembros del Cuerpo de Bomberos de La Vega y de la Defensa Civil.

Entre las zonas afectadas figuran El Pino y Burende, así como otras comunidades ubicadas fuera del casco urbano de La Vega.

Alerta y riesgos

Ante las condiciones meteorológicas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene a la provincia en alerta verde debido al riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de pequeños arroyos y cañadas.

La medida responde a las lluvias registradas y a las previstas para las próximas horas por la incidencia de una vaguada.