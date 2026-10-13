Ministerio Público ocupa más de 86,000 productos de contrabando en Higüey

Durante las intervenciones fueron incautadas 76,789 unidades de productos derivados del tabaco, 1,327 de bebidas derivadas del alcohol y 8,518 etiquetas para puros. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO. )

El Ministerio Público y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Mercancías (Ceccom) ocuparon 86,634 unidades de productos de contrabando durante allanamientos simultáneos en siete establecimientos comerciales del municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

De acuerdo con el Ministerio Público, durante las intervenciones fueron incautadas 76,789 unidades de productos derivados del tabaco, 1,327 de bebidas derivadas del alcohol y 8,518 etiquetas para puros.

Los allanamientos fueron realizados con órdenes judiciales emitidas por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia, en almacenes, depósitos, tiendas de regalos, bisuterías y establecimientos comerciales.

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En un comunicado, el organismo indicó que entre los negocios intervenidos figuran Casa del Larimar, Gift Shop Los Canario´s y Bisutería Issa, ubicados en el sector Los Platanitos. También fueron allanados Comercial El Frutal, Comercial Sabor Dominicano (La Tiendita), Suplidora Gift Shop y Comercial Cigar Factory,estos últimos situados en el distrito municipal La Otra Banda.

Establecimientos intervenidos

La mayoría de los productos ocupados corresponde a tabacos de diferentes marcas comerciales y bebidas conocidas como mamajuanas, de distintas marcas y tamaños, indicó la institución.

Las labores estuvieron encabezadas por la procuradora de corte Bony Esther Suriel García y la fiscal Lauridelissa Jiménez, adscritas a la Unidad de Investigación de Comercio Ilícito del Ministerio Público (UICI), junto a fiscales de esa unidad y de la Fiscalía de La Altagracia.

En el operativo también participaron miembros del Ceccom, el Ejército y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps).

El Ministerio Público indicó que las intervenciones forman parte de las acciones para prevenir y combatir el comercio ilícito, proteger la salud de los consumidores y reforzar la seguridad del comercio formal.