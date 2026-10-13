Pacientes se quedan sin consultas en Santiago por huelga médica de 24 horas

Un paciente procedente de Tavera, en La Vega, acudió a consulta médica al hospital Cabral y Báez, en Santiago ( ANEUDY TAVÁREZ )

Pacientes que acudieron este martes a hospitales públicos de Santiago se quedaron sin recibir las consultas médicas que tenían programadas debido al paro nacional de labores de 24 horas convocado por el Colegio Médico Dominicano (CMD).

La suspensión de los servicios afectó a personas que viajaron desde otras comunidades y gastaron dinero en transporte para asistir a sus citas.

Entre los afectados se encontraba Ana Collado, una adulta mayor procedente de Villa Bao, quien acudió al hospital Presidente Estrella Ureña para recibir atención médica por una afección en un pie.

La paciente explicó que viajó a Santiago porque desconocía la convocatoria a huelga.

"Fue una pérdida de dinero y tiempo", lamentó.

Testimonios de afectados

Otro de los pacientes afectados fue Ángel Rodríguez, quien viajó desde Tavera, en La Vega, hasta el hospital José María Cabral y Báez para asistir a una consulta de nefrología.

Aseguró que gastó RD$1,000 en el transporte de él y su acompañante para acudir a su chequeo médico.

Tras la suspensión de los servicios, recibió una nueva cita para el 26 de noviembre, lo que prolongará su espera para recibir atención especializada.

Las razones del paro

El CMD en Santiago respaldó el paro nacional de 24 horas convocado para este martes 13 de octubre, en reclamo de reivindicaciones laborales y mejoras en las condiciones de los hospitales públicos.

Durante la jornada, el gremio indicó que los servicios de emergencia y las áreas de cuidados críticos permanecerían operativos.

La presidenta provincial del CMD, Penélope Gómez, afirmó que la protesta responde al agotamiento de las vías de diálogo con las autoridades y al deterioro de la red pública de salud.

Entre las principales demandas figuran el pago de incentivos por antigüedad, la revisión de las guardias presenciales, el reajuste de los incentivos por distancia y el nombramiento de médicos generales y especialistas para cubrir las plazas vacantes.

Gómez también denunció que algunos profesionales desempeñan funciones distintas a las que corresponden a su preparación, sin que se haya concretado la reclasificación que reclama el gremio.

Advirtió que la falta de especialistas en centros de primer y segundo nivel de atención incrementa la presión sobre los hospitales de mayor complejidad, que reciben pacientes que podrían ser atendidos en establecimientos más cercanos a sus comunidades.

La dirigente señaló, además, que las deficiencias en la red de traslado pueden prolongar la espera de los pacientes que necesitan ser referidos a otros centros durante ocho o doce horas, e incluso un día entero.

Denuncian carencias y falta de seguridad

La presidenta provincial del CMD sostuvo que el remozamiento de los hospitales no garantiza por sí solo una atención adecuada. En ese sentido, denunció la falta de equipos funcionales, insumos, computadoras y personal técnico capacitado para operar determinados dispositivos médicos.

Como ejemplo, indicó que en algunos consultorios todavía se utilizan pizarras y expedientes físicos, mientras que equipos como tomógrafos y resonadores pueden estar fuera de servicio, lo que obliga a trasladar a los pacientes a otros centros para realizarles estudios.

También alertó sobre la falta de personal de seguridad en los establecimientos de salud y aseguró que, en lo que va de año, el gremio ha recibido reportes de tres agresiones contra médicos en centros sanitarios de Santiago.