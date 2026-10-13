¿Qué es el Forum 2000, el encuentro internacional al que asiste Luis Abinader en Praga?

El presidente Luis Abinader tras su llegada a Praga para participar en conferencia del Forum 2000. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader participa este martes en la trigésima edición del Forum 2000, una conferencia internacional celebrada en Praga, República Checa, que reúne a dirigentes políticos, intelectuales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil para debatir sobre democracia, derechos humanos y los principales desafíos políticos mundiales.

El encuentro, que se desarrolla del 11 al 13 de octubre en el Centro de Congresos de Praga, congrega a unos 800 participantes procedentes de aproximadamente 100 países, según los organizadores.

La edición de 2026 lleva por título Reimagining the Power of the Powerless (Reimaginar el poder de los sin poder), una referencia al pensamiento del expresidente checo Václav Havel, uno de los fundadores de la organización.

La conferencia aborda las presiones que enfrentan las democracias ante el avance del autoritarismo, la rivalidad geopolítica, la polarización social y los riesgos asociados con el desarrollo tecnológico, incluida la manipulación digital y el uso indebido de la inteligencia artificial.

¿Qué es el Forum 2000 y quién lo fundó?

El Forum 2000 es una fundación internacional creada en 1996 por iniciativa de Václav Havel, el filántropo japonés Yohei Sasakawa y Elie Wiesel, escritor y sobreviviente del Holocausto que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1986.

Su primera conferencia se celebró en septiembre de 1997, en el Castillo de Praga, con el propósito de reunir a personalidades de diferentes regiones y disciplinas para analizar los problemas de la humanidad y promover el diálogo internacional.

Desde entonces, el encuentro se celebra anualmente y ha recibido a expresidentes, premios Nobel, dirigentes religiosos, académicos y activistas.

Entre sus participantes históricos figuran el expresidente estadounidense Bill Clinton, el dalái lama, el exmandatario costarricense Óscar Arias Sánchez, el exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger y el expresidente israelí Shimon Peres.

La fundación declara como objetivos la promoción de los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento de la sociedad civil y la tolerancia religiosa, cultural y étnica.

A diferencia de organismos como las Naciones Unidas, el Forum 2000 no funciona como una organización intergubernamental con capacidad para aprobar resoluciones vinculantes. Su principal actividad consiste en facilitar debates, encuentros y espacios de cooperación entre participantes de distintos países.

La participación de Luis Abinader

Según la agenda oficial divulgada por la Presidencia dominicana, Abinader tiene previsto reunirse con Jakub Klepal, director ejecutivo del Forum 2000, antes de participar en un diálogo internacional.

En la conversación estarán Carl Gershman, presidente fundador de la National Endowment for Democracy (Fundación Nacional para la Democracia) de Estados Unidos, y Benedetta Berti, secretaria general de la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La participación del mandatario dominicano se produce durante una gira europea que también incluye actividades oficiales en Italia, reuniones con autoridades gubernamentales y encuentros destinados a fortalecer las relaciones económicas y comerciales.

Una edición dedicada al legado de Václav Havel

La conferencia de este año coincide con el trigésimo aniversario de la fundación y con los 90 años del nacimiento de Václav Havel, ocurrido el 5 de octubre de 1936.

Havel fue una de las principales figuras de la oposición al régimen comunista de Checoslovaquia y posteriormente se convirtió en presidente del país, tras la Revolución de Terciopelo de 1989.

Su ensayo El poder de los sin poder, publicado en 1978, constituye una de las referencias intelectuales de la conferencia de este año.

Los organizadores buscan examinar cómo las sociedades democráticas pueden enfrentar las amenazas contemporáneas y fortalecer la participación ciudadana, la cooperación internacional y las libertades fundamentales.

La presencia de Abinader incorpora a República Dominicana a las discusiones de esta edición, que reúne a dirigentes y representantes de organizaciones de diversos continentes.