ENHOGAR-2026: ¿Cómo identificar a los entrevistadores que visitarán tu hogar?

Los entrevistadores de la ENHOGAR-2026 deberán estar debidamente identificados al visitar los hogares seleccionados para realizar las encuestas. ( CEDIDA POR LA ONE )

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) inició este martes el levantamiento de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2026), a través de brigadas de entrevistadores que recorrerán distintas zonas del país para recopilar información actualizada sobre las condiciones de los hogares y las características de la población dominicana.

La institución informó que, durante la primera semana, los encuestadores estarán desplegados en las provincias Valverde, Santiago, Duarte, Azua, La Romana y Santo Domingo, como parte de un operativo que se extenderá hasta el 30 de noviembre y abarcará una muestra de 25 mil viviendas en todo el territorio nacional.

La ONE explicó que, para garantizar la seguridad durante todo el proceso, los entrevistadores portarán un carnet institucional con su fotografía, nombre y cargo, además de los logotipos oficiales de la institución y de la encuesta.

Asimismo, deberán llevar una carta de presentación emitida por la ONE, en la que se informa sobre el levantamiento de la ENHOGAR-2026 y se solicita la colaboración de los hogares seleccionados.

Por ello, la entidad exhortó a los ciudadanos cuyos hogares hayan sido seleccionados a comprobar que el personal que los visite cuente con las credenciales oficiales.

¿Qué busca conocer la encuesta ENHOGAR-2026?

La encuesta recopilará información actualizada sobre las características de las viviendas, los hogares y la población dominicana.

También abarcará temas relacionados con educación, economía, tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y victimización, entre otros aspectos.

La ONE indicó que los datos obtenidos servirán de insumo para la formulación y el seguimiento de políticas públicas en áreas como empleo, seguridad ciudadana, educación, acceso al agua, energía y vivienda.

Además, señaló que los resultados contribuirán a responder a los requerimientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (Pnpsp) y el Plan Estadístico Nacional (PEN).