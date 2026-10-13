Tres años esperando reparación de escuela en La Guázara de Barahona; 250 alumnos quedan sin docencia

Munícipes de Barahona protestan en reclamo de la reparación de la escuela Fidelina, en el distrito municipal de La Guázara. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Casi tres años después del colapso de parte del techo de la Escuela Fidelina, en el distrito municipal de La Guázara, municipio de Barahona, las autoridades educativas todavía no han dado respuesta a los reclamos de reparación del plantel, situación que provocó la suspensión de la docencia de 250 estudiantes.

La falta de intervención del centro educativo llevó a los padres y madres a tomar la decisión de no enviar a sus hijos a las aulas, alegando que las condiciones de la infraestructura representan un peligro para la integridad física de los alumnos.

Ricauly Cuello, presidenta de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae), denunció que durante años han esperado que el Ministerio de Educación (Minerd) disponga los trabajos necesarios para recuperar el plantel, sin que hasta el momento sus reclamos hayan tenido resultados.

Explicó que técnicos de Educación acudieron anteriormente al centro para realizar un levantamiento de los daños, pero aseguró que todo quedó en esa evaluación, mientras el deterioro de la escuela continúa sin resolverse.

Cuello también cuestionó la falta de respuesta del director del distrito escolar, a quien, según afirmó, han solicitado que visite las instalaciones para comprobar las condiciones en que se encuentra el edificio.

Padres llevan reclamo a las calles

Ante la ausencia de soluciones, padres y madres se concentraron este lunes frente a la escuela, donde exhibieron pancartas y lanzaron consignas para exigir la reparación inmediata de la infraestructura.

La protesta estuvo acompañada de la paralización de las actividades escolares, medida con la que buscan llamar la atención de las autoridades sobre una situación que consideran insostenible.

Los manifestantes insistieron en que la seguridad de sus hijos está por encima de cualquier otra consideración y reclamaron al Ministerio de Educación una intervención urgente.

Mientras tanto, unos 250 estudiantes de La Guázara permanecen sin recibir docencia, a la espera de que las autoridades adopten medidas que permitan reanudar las clases en condiciones seguras.