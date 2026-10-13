República Dominicana cumple una década sin un cardenal elector

Aunque Nicolás de Jesús López Rodríguez conserva la dignidad cardenalicia, actualmente tiene 89 años, no ejerce funciones de gobierno en la Arquidiócesis de Santo Domingo ni puede participar como elector en un cónclave. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

República Dominicana está a pocos días de cumplir diez años sin un cardenal con derecho a elegir al papa, una situación que se mantiene desde que Nicolás de Jesús López Rodríguez alcanzó los 80 años, el 31 de octubre de 2016.

Aunque López Rodríguez conserva la dignidad cardenalicia, actualmente tiene 89 años, no ejerce funciones de gobierno en la Arquidiócesis de Santo Domingo ni puede participar como elector en un cónclave.

Tras la designación de Carlos Tomás Morel Diplán como nuevo arzobispo metropolitano de Santo Domingo, luego de que el papa León XIV aceptara, el pasado 12 de octubre, la renuncia de Francisco Ozoria Acosta, la ausencia de un cardenal activa cobra vigencia en el país.

¿Por qué no hay otro cardenal dominicano?

La Iglesia católica no establece que cada país deba contar con un cardenal, ni que los arzobispos de determinadas ciudades deban recibir ese título.

La designación corresponde exclusivamente al papa, quien selecciona libremente a los integrantes del Colegio Cardenalicio.

El canon 351 del Código de Derecho Canónico establece que los candidatos deben haber recibido al menos la ordenación sacerdotal y distinguirse por su doctrina, conducta moral, piedad y prudencia.

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Quienes todavía no sean obispos deben recibir la consagración episcopal, salvo dispensa pontificia.

Los nombramientos generalmente se formalizan durante un consistorio. No existe una edad máxima para ser creado cardenal, pero solo quienes no hayan cumplido 80 años al quedar vacante la Sede Apostólica pueden votar en un cónclave.

¿Qué significa para República Dominicana?

La principal consecuencia es que ningún cardenal dominicano puede votar actualmente en la elección de un nuevo pontífice.

Sin embargo, esto no afecta el funcionamiento de las diócesis, la celebración de sacramentos ni las atribuciones pastorales de los obispos.

Tampoco modifica las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y la Santa Sede.

Un cardenal es un alto dignatario de la Iglesia católica, designado directamente por el papa para formar parte del Colegio Cardenalicio, organismo que lo asiste en el gobierno de la Iglesia universal y tiene la responsabilidad de elegir a su sucesor.

Los cardenales pueden asesorar al pontífice, dirigir organismos del Vaticano o desempeñarse como arzobispos y obispos en diferentes países.

Su función más conocida es participar en el cónclave, la reunión en la que se elige al nuevo papa. Sin embargo, solo pueden votar los cardenales que no hayan cumplido 80 años al quedar vacante la Sede Apostólica.

República Dominicana no es el único país latinoamericano sin un cardenal con derecho a elegir al papa. Venezuela, Bolivia, El Salvador, Honduras y Panamá también tienen cardenales que han superado los 80 años. En contraste, países como Haití, Cuba, Guatemala y Nicaragua cuentan cada uno con un cardenal elector. Los países con más cardenales son Brasil que concentra ocho de los cuales siete son electores; Argentina tiene seis y cuatro pueden elegir papa; México tiene seis y dos son electores; y Chile cuenta con cuatro de los cuales uno es elector.

Colombia tiene tres cardenales, Perú tres y Venezuela dos.

Los dos cardenales dominicanos en la historia

República Dominicana ha tenido dos cardenales. El primero fue Octavio Antonio Beras Rojas, nacido en El Seibo en 1906 y elevado al cardenalato por Pablo VI el 24 de mayo de 1976. Dirigió la Arquidiócesis de Santo Domingo entre 1961 y 1981. Falleció en 1990.

El segundo es Nicolás de Jesús López Rodríguez, nacido en La Vega en 1936, nombrado arzobispo de Santo Domingo en 1981 y cardenal por Juan Pablo II el 28 de junio de 1991.

López Rodríguez gobernó la arquidiócesis hasta 2016. Actualmente es arzobispo emérito de Santo Domingo.