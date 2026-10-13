Se entregan cuatro hombres buscados por homicidio en hechos ocurridos en varias provincias

La Policía Nacional informó este martes que cuatro hombres buscados por homicidio en hechos separados ocurridos en las provincias La Vega, Bahoruco y San Juan se entregaron a las autoridades.

Los hombres fueron identificados como Pedro Luis Henríquez Peña, alias Pedrito, de 30 años; George Andy Herrera Núñez, alias Dany Pepa, de 34; Reino González Cuello y Ronny Paniagua Vicioso. Todos eran requeridos mediante órdenes de arresto, según detalla una nota de prensa de la institución.

En La Vega, Pedro Luis Henríquez Peña y George Andy Herrera Núñez se entregaron acompañados de su representante legal, tras el asedio policial desplegado por miembros de la Subdirección Regional de Investigación.

Casos y órdenes

Ambos eran buscados por su presunta vinculación con la muerte de Ariel de Jesús Bueno Díaz, ocurrida el 2 de julio de este 2026 en el kilómetro 20 de la autopista Duarte, en La Vega.

En Neyba, las autoridades recibieron a Reino González Cuello, quien se presentó acompañado de sus familiares y su representante legal. El hombre era requerido mediante la orden de arresto núm. 590-2026-SAJ-00356, por su presunta vinculación con la muerte por heridas de arma de fuego de Cabeza Setobe, de nacionalidad haitiana, en un hecho ocurrido el pasado 14 de agosto.

Por otro lado, en San Juan de la Maguana, Ronny Paniagua Vicioso se entregó el lunes 12 de octubre ante la Subdirección de Investigación (Dicrim). Era requerido mediante la orden de arresto núm. 2073/2025, por su presunta vinculación con la muerte por arma de fuego de Juan Eliezer García Payán, ocurrida el 9 de diciembre de 2025 en esa ciudad.

Los cuatro hombres quedaron bajo el control de las autoridades correspondientes y serán puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales pertinentes.