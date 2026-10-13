Sociedad de Arquitectos denuncia que el Senado le dio 15 días para desalojar sede en La Feria

Sede de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana (SARD) en el antiguo Pabellón de Venezuela, en el Centro de los Héroes. ( CEDIDA POR LA SOCIEDAD DE ARQUITECTOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (SARD). )

La Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana (SARD) se declaró este martes en alerta y rechazó una notificación del Senado de la República que le otorga un plazo de 15 días calendario para desalojar el inmueble donde funciona su sede institucional, ubicado en el Centro de los Héroes, en el Distrito Nacional.

La notificación tiene fecha del pasado 18 de septiembre y fue entregada por el alguacil Anisete Dipré Araújo en nombre del Senado.

El gremio informó que ocupa el antiguo Pabellón de Venezuela, actualmente denominado Pabellón Emilio Brea, desde 1995, y sostuvo que el inmueble le fue transferido legítimamente para establecer allí su sede definitiva.

La presidenta de la Sociedad, Lucirys Mateo, cuestionó la medida y advirtió sobre sus posibles consecuencias para las organizaciones profesionales del país.

"El desalojo ilegal de los gremios debilita la institucionalidad, vulnera el respeto a la legalidad y perjudica el desarrollo del país", afirmó Mateo en un comunicado de prensa.

Gremio defiende legalidad de su sede

La entidad recordó que el 5 de agosto de 2004, el entonces presidente Hipólito Mejía emitió el decreto 751-04, mediante el cual derogó el decreto 235-01, del 13 de febrero de 2001, relacionado con la porción de terreno asignada al Pabellón de Venezuela.

Según explicó la SARD, el inmueble fue entregado formalmente al gremio por el gobierno de Venezuela en 1995, como un gesto de hermandad internacional, con el propósito de albergar sus operaciones y contribuir al desarrollo académico y profesional de la arquitectura dominicana.

"Este local no es una ocupación fortuita ni un espacio sin propósito", sostuvo la organización en el comunicado.

Asimismo, aseguró que su permanencia en el lugar quedó consolidada con el decreto de Hipólito Mejía después de superar intentos anteriores de desposesión en 2001.

El gremio consideró que la notificación de desalojo amenaza su patrimonio institucional y desconoce los esfuerzos realizados para preservar el inmueble, al que identifica como una pieza importante de la arquitectura moderna dominicana.

Agregó que recientemente ha gestionado acuerdos estratégicos con ministerios del Estado para impulsar la restauración integral y puesta en valor del pabellón.

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Según la notificación, el Senado se requiere los terrenos para continuar su programa de modernización. Advierte que en caso de no obtemperar, interpondrá las acciones legales correspondientes ante los órganos jurisdiccionales competentes.

Solicitan al Senado dejar sin efecto la notificación

Ante la situación, la Sociedad de Arquitectos hizo un llamado a la presidencia del Senado para que deje sin efecto el requerimiento de desalojo y establezca un canal de diálogo que permita revisar la situación jurídica del inmueble.

La organización sostuvo que la medida afecta los intereses institucionales de un sector que agrupa a más de 12,000 profesionales de la arquitectura en el país.

Advirtió, además, que agotará todas las vías legales, institucionales y de movilización gremial que considere necesarias para garantizar su permanencia en la sede.