American Airlines cierra su oficina en Santo Domingo y despide a 130 empleados
En lo adelante, los clientes deberán gestionar sus solicitudes de servicio a través de la página web de American Airlines o por vía telefónica
American Airlines cerró su oficina de Santo Domingo, ubicada en la calle Max Henríquez Ureña, en el Distrito Nacional, poniendo fin a décadas de servicio personalizado en el país, según confirmó a Diario Libre una fuente.
El cierre se produjo como parte de una reestructuración realizada desde la casa matriz de la aerolínea y afectó a aproximadamente 130 empleados, quienes quedaron sin empleo.
"Cerraron el departamento local para centralizar todo en la sede regional", explicó la fuente.
- Pese al cierre de la oficina, las operaciones de American Airlines en los aeropuertos de República Dominicana permanecen estables, de acuerdo con la información ofrecida a este medio.
La fuente aclaró que la decisión no está relacionada con una disminución de las operaciones de la aerolínea y señaló que para noviembre y diciembre está programado un aumento de sus vuelos.
Vía de contacto
En lo adelante, los clientes deberán gestionar sus solicitudes de servicio a través de la página web de American Airlines o por vía telefónica.
Para obtener información, los usuarios pueden comunicarse las 24 horas al número local 1-829-200-1161 o a las líneas internacionales 1-800-433-7300, para atención en inglés, y 1-800-633-3711, para atención en español.
American Airlines comenzó sus operaciones en República Dominicana el 8 de septiembre de 1975, por lo que acumula décadas de presencia en el mercado dominicano.