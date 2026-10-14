American Airlines cierra su oficina en Santo Domingo y despide a 130 empleados

La fuente aclaró que la decisión no está relacionada con una disminución de las operaciones de American Airlines y señaló que para noviembre y diciembre está programado un aumento de sus vuelos. ( SHUTTERSTOCK )

American Airlines cerró su oficina de Santo Domingo, ubicada en la calle Max Henríquez Ureña, en el Distrito Nacional, poniendo fin a décadas de servicio personalizado en el país, según confirmó a Diario Libre una fuente.

El cierre se produjo como parte de una reestructuración realizada desde la casa matriz de la aerolínea y afectó a aproximadamente 130 empleados, quienes quedaron sin empleo.

"Cerraron el departamento local para centralizar todo en la sede regional", explicó la fuente.

Pese al cierre de la oficina, las operaciones de American Airlines en los aeropuertos de República Dominicana permanecen estables, de acuerdo con la información ofrecida a este medio.

La fuente aclaró que la decisión no está relacionada con una disminución de las operaciones de la aerolínea y señaló que para noviembre y diciembre está programado un aumento de sus vuelos.

Vía de contacto

En lo adelante, los clientes deberán gestionar sus solicitudes de servicio a través de la página web de American Airlines o por vía telefónica.

Para obtener información, los usuarios pueden comunicarse las 24 horas al número local 1-829-200-1161 o a las líneas internacionales 1-800-433-7300, para atención en inglés, y 1-800-633-3711, para atención en español.

American Airlines comenzó sus operaciones en República Dominicana el 8 de septiembre de 1975, por lo que acumula décadas de presencia en el mercado dominicano.