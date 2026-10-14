Lluvias provocan el colapso de una pared lateral en liceo de Tireo en La Vega

La pared lateral del liceo Ramón Marte Pichardo, en la comunidad de Río, en Tireo, colapsó a causa de las fuertes lluvias registradas en los últimos días ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Las lluvias registradas en los últimos días provocaron el colapso de una pared lateral del liceo Ramón Marte Pichardo, ubicado en la comunidad de Río, en el municipio de Tireo, provincia La Vega.

Ante la situación, el alcalde de esa demarcación, Paul Piña, solicitó la intervención del Departamento de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación y del Ministerio de Obras Públicas.

Explicó que la solicitud busca que se realice una inspección técnica de las instalaciones para determinar el alcance de los daños ocasionados por las lluvias y establecer las acciones correspondientes para atender el problema.

El edil consideró necesario que las instituciones competentes actúen oportunamente y dispongan las medidas que sean necesarias para prevenir situaciones que puedan poner en peligro la integridad física de los estudiantes, docentes y demás personal que acude al centro educativo.

El alcalde también manifestó su disposición de colaborar con las instituciones gubernamentales en las labores que sean necesarias para buscar una solución a la situación y contribuir a que el plantel reúna las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas.

Contexto de lluvias

El colapso de la pared se produce en medio de las precipitaciones que han afectado distintas zonas del país durante los últimos días.

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