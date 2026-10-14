Reportan pérdida de contenedores en ruta marítima desde Brooklyn hacia puerto de Haina

Parte de la carga de la embarcación vinculada al caso de los contenedores desaparecidos. ( CEDIDA POR FEDODECA )

Varios contenedores cargados de mercancías que eran transportados desde Brooklyn, Nueva York, hacia el puerto de Haina, en la República Dominicana, habrían caído al mar durante una travesía marítima, según informó la Federación de Consolidadores de Carga (Fecodeca).

El incidente ocurrió el 26 de septiembre, cuando el buque M.V. SEABOARD EXPLORER v77SB enfrentó condiciones marítimas adversas en su recorrido hacia el país.

Reporte del incidente

De acuerdo con Fecodeca, la empresa naviera reportó posteriormente que determinados contenedores se habían perdido por la borda y notificó el suceso a la Guardia Costera de Estados Unidos, al Estado de bandera del buque y a otras autoridades competentes.

Hasta el momento, no se ha establecido la cantidad exacta de contenedores afectados, el volumen de mercancías comprometidas ni las causas definitivas del incidente.

Tampoco se han determinado las posibles responsabilidades por las pérdidas.

La situación mantiene a clientes a la espera de información sobre el destino de sus pertenencias.

Gestión de reclamaciones

En ese contexto, Fecodeca informó que trabaja con sus empresas afiliadas, algunas con sede en Puerto Plata, para verificar el estado de cada envío y organizar la documentación necesaria para canalizar las reclamaciones.

La entidad señaló que también ha recibido informaciones sobre contenedores descargados en el puerto de río Haina, por lo que advirtió que cada embarque debe ser verificado de manera individual antes de determinar si fue afectado.

Indicaron que para identificar las mercancías, los clientes deberán disponer de facturas o recibos de compra, conocimientos de embarque, números de contenedores y otros documentos relacionados con el transporte.

Asistencia legal

La federación dijo además, que coordina asistencia jurídica en Estados Unidos y en el país para evaluar las circunstancias del suceso y establecer las acciones legales que correspondan.

La organización aseguró que continuará ofreciendo información a medida que reciba datos oficiales y verificables sobre el incidente.

Fecodeca exhortó a los clientes que necesiten orientación sobre sus envíos a comunicarse con ella.