Estudio identifica dificultades de acceso al transporte en las periferias de Santiago

Según los datos del estudio, el teleférico de Santiago todavía se utiliza de forma limitada. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Los habitantes de las zonas periféricas de Santiago enfrentan mayores dificultades para acceder al transporte público, debido a la limitada oferta de servicios en comparación con el casco urbano, según datos preliminares de una investigación sobre movilidad y accesibilidad que desarrolla la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Entre las zonas con menor cobertura de transporte figuran los distritos municipales de La Canela y Jacagua, desde donde una parte de la población se desplaza diariamente hacia el centro de Santiago por motivos laborales y educativos.

Ana Francheska de Jesús Mercado, ingeniera e investigadora de la PUCMM, explicó que el estudio busca determinar cómo se movilizan los habitantes de la ciudad, identificar las desigualdades en el acceso al transporte y aportar herramientas que contribuyan a la toma de decisiones sobre la planificación urbana.

La investigación incluye una encuesta de movilidad urbana dirigida a la población del centro urbano de Santiago, estimada en unos 560,000 habitantes, cuyo levantamiento continuará hasta diciembre de este año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/cdb3bf30-7a56-4d3a-a213-81adaa0fe81a-2f13e63b.jpg Durante la presentación de los hallazgos preliminares del estudio de la PUCMM. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

De Jesús Mercado indicó que, aunque en Santiago se han incorporado diferentes modalidades de transporte, todavía coexisten sistemas formales, semiformales e informales, lo que plantea desafíos para lograr una movilidad integrada y garantizar que los ciudadanos tengan acceso a los servicios que necesitan.

Teleférico tiene baja utilización

Entre las tendencias identificadas durante el levantamiento de información figura una utilización limitada del teleférico de Santiago, de acuerdo con las respuestas recopiladas hasta el momento.

La investigadora atribuyó preliminarmente esta situación a que el recorrido del sistema no cubre las zonas hacia las que necesitan desplazarse algunos usuarios.

En cuanto al monorriel, explicó que su implementación todavía no ha sido evaluada en esta etapa de la investigación, debido a que la obra continúa en construcción.

La intención es utilizar modelos de simulación para proyectar posibles escenarios de movilidad una vez que se incorpore al sistema de transporte de la ciudad.

Buscan herramientas para mejorar la movilidad

Como parte de los resultados esperados, el estudio pretende desarrollar indicadores de accesibilidad que sirvan de apoyo a las instituciones responsables de planificar y gestionar el transporte.

De Jesús Mercado señaló que estas herramientas permitirían identificar las áreas con mayores limitaciones y evaluar alternativas para ampliar la cobertura del transporte colectivo hacia las comunidades con menor acceso.

La investigadora consideró necesario analizar cómo pueden coexistir e integrarse los distintos medios de transporte para facilitar los desplazamientos de la población, especialmente de quienes viven en las periferias y deben trasladarse diariamente al centro urbano.

Investigación universitaria

El estudio fue presentado durante la Semana de Investigación de la PUCMM, una jornada que la universidad celebra anualmente para dar a conocer los proyectos científicos que desarrolla y su vinculación con las necesidades de la sociedad.

Germercy Paredes, coordinadora de investigación de la Facultad de Ciencias e Ingeniería en el campus de Santiago, explicó que la edición de este año está dedicada a conectar la investigación universitaria con el sector productivo y las demandas de la ciudadanía.

Paredes destacó que estos trabajos buscan demostrar cómo el conocimiento generado desde la academia puede contribuir a comprender y atender problemas que inciden directamente en la vida cotidiana de la población.

La Semana de Investigación se extenderá hasta el viernes 16 de octubre, con presentaciones de distintas facultades de la universidad.