Revisan terrenos no urbanizables en Verón-Punta Cana para el Plan de Ordenamiento Territorial

Las autoridades realizan levantamientos técnicos en distintos puntos de Verón-Punta Cana para determinar cuáles terrenos declarados no urbanizables podrían habilitarse para construcciones y cuáles deberán permanecer bajo protección, como parte de los trabajos vinculados al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de esa demarcación.

El alcalde del distrito municipal Verón-Punta Cana, Ramón Ramírez, conocido como Manolito, explicó que equipos del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Medio Ambiente verifican coordenadas, resoluciones y clasificaciones de uso del suelo para establecer hasta dónde sería posible autorizar desarrollos urbanos conforme a las disposiciones legales.

El entrevistado indicó que se han realizado entre cuatro y cinco descensos técnicos, uno de ellos en el área de la laguna de Cabeza de Toro, donde se verifica la delimitación de los terrenos, su relación con las áreas protegidas y la ubicación de las zonas de amortiguamiento.

Señaló que los trabajos incluyen la revisión de terrenos con vocación agrícola y de resoluciones emitidas en 1994, 2006 y 2021, con el propósito de determinar si las clasificaciones asignadas se corresponden con las condiciones actuales de cada espacio.

Ramírez explicó que las autoridades también están actualizando la cartografía del territorio, debido a que, según afirmó, algunos mapas muestran terrenos sin desarrollar donde actualmente existen barrios, edificios y proyectos inmobiliarios.

Indicó que el Ministerio de la Presidencia revisa los mapas de los desarrollos existentes, mientras que Medio Ambiente participa en la verificación de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, para precisar la clasificación que corresponde a cada terreno.

Siete subdivisiones bajo revisión

El entrevistado informó que se están revisando siete subdivisiones de terrenos y que se han presentado dificultades en una de ellas, cuya situación continúa bajo evaluación técnica.

En relación con las áreas que deberán permanecer fuera del desarrollo urbano, sostuvo que se mantendrán protegidos los espacios correspondientes a Hoyo Claro, las lagunas, los ríos, los arroyos, los manglares y otros lugares vinculados a recursos hídricos.

También señaló que los terrenos sujetos a permisos de explotación minera vigentes deberán conservar su condición de no urbanizables mientras se mantengan esas autorizaciones.

Ramírez precisó que las áreas que puedan habilitarse para construcciones deberán demostrar técnicamente que cumplen con las condiciones legales correspondientes. Agregó que la eventual clasificación como urbanizables estaría sujeta a las restricciones y condiciones establecidas en la legislación vigente.

El representante municipal informó que la presentación de los resultados de los levantamientos técnicos, prevista inicialmente para el 20 de octubre, fue reprogramada para el día 27 de este mes. Para esa fecha, las autoridades esperan exponer cuáles terrenos podrían admitir desarrollos urbanos y cuáles deberán permanecer sin urbanizar.