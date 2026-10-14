Óscar Belgal, el dominicano herido por ICE en Nueva York, quería volver a RD

Lo primero que le confesó Óscar Belgal a su abuela, Juana De León, fue que quería regresar a República Dominicana. Ella le aconsejó que no lo hiciera todavía y que esperara un poco más para reunir lo suficiente y construir una casita en Santo Domingo.

De eso pasaron dos meses. El joven, de 28 años, lleva tres años residiendo en Estados Unidos y nunca imaginó que quedarse allí lo llevaría a verse envuelto en un grave incidente con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En su cuello todavía tiene alojada la bala que le disparó uno de los policías migratorios el pasado 8 de octubre, durante un operativo para arrestarlo. En la actualidad, se encuentra detenido en una celda de aislamiento en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

"Tengo varios días que no sé nada. La hija mía vive allá y me dijo que el abogado le dice que está mejor y está estable, pero no se ha tenido ninguna comunicación con él ni nada. No pudieron verlo todavía", refiere la abuela materna de Belgal en una conversación con Diario Libre.

El joven, nacido y criado en el sector capitalino de Los Guandules, vivía con su pareja, también dominicana. Hace poco se convirtió en padre de una niña. El día del incidente regresaba de recoger a su hijo de cinco años en la escuela cuando lo interceptaron los agentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/abuela-de-oscar-belgal-joliver-brito-438b6429.jpeg Juana De León, abuela de Óscar Belgal, habló con Diario Libre. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

Su abuela agradece todos los días que su bisnieto no resultara herido durante la intervención, pero no se explica por qué, a su juicio, las autoridades dispararon sin saber quién iba dentro del vehículo.

"A cada rato, le pido a Dios por él. Cuando yo estoy ahí en mi cama, se lo encomiendo a Dios", comenta De León, con los ojos llenos de lágrimas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-13-at-45605-pm-1-c0672835.jpeg Juana de León, abuela de Óscar Belgal. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Ella crió a Óscar y a cuatro hermanos de este mientras trabajaba como barrendera para el Ayuntamiento. Sobre su nieto, recuerda que, cuando vivía en el país, trabajaba como chiripero y realizaba diversos trabajos, entre ellos, la venta de fundas plásticas.

"Primero hablaron de que se robó una cadena", advierte la señora. "Yo digo que si hubiera sido algo así, que estuviera haciendo lo mal hecho, no es ningún loco para andar con su niño. Además, no hubiera tanta gente tratando de defenderlo".

Respecto a la situación actual de su nieto, De León informa que los abogados intentan conseguir su ingreso a un hospital.

Su difícil situación en prisión

En un comunicado conjunto, los defensores de la Sociedad de Asistencia Legal y de la organización Make the Road New York señalaron que Belgal "no puede comer y tiene que beber agua del lavabo del baño", debido a las condiciones carcelarias, que calificaron de "horribles".

Los abogados también describieron el centro de detención como una instalación federal que jueces calificaron de "bárbara" e "inhumana", y señalaron que sus agentes fueron descritos como "despectivos de la vida y la dignidad humana".

"El Sr. Belgal está viviendo una pesadilla inimaginable. Aunque permanece en aislamiento, todavía tiene una bala alojada en el cuello, el lado izquierdo de su rostro está entumecido y apenas puede oír por el oído izquierdo", advierten los abogados. "Los médicos le dijeron que necesita una cirugía urgente, pero que el procedimiento era demasiado peligroso para realizarlo la noche del jueves sin la presencia de un cirujano especializado. Aunque le indicaron que regresara al hospital esta semana, no le informaron si será operado. También sufre una lesión en el hombro causada por los fragmentos de vidrio durante el incidente".

Un juez federal frenó de manera temporal la deportación de Belgal, en medio de las protestas que exigen la salida del ICE de la ciudad de Nueva York.

Reacción oficial El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, condenó el tiroteo contra Óscar Belgal por parte de agentes del ICE, al que calificó de "una atrocidad". Mamdani se refirió a Belgal como neoyorquino y exigió, junto a la gobernadora Kathy Hochul, su liberación, la publicación inmediata de las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes y la suspensión de las operaciones de control migratorio en la ciudad.