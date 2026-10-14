Decomiso de cocaína en Ámsterdam dio pistas para detectar 203 paquetes de cocaína en puerto de SD

La droga incautada por la autoridades fue presentada el domingo 11 de octubre en la explanada de la DNCD. ( (CEDIDA POR LA DNCD) )

El decomiso de cocaína líquida en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, Países Bajos, el pasado 21 de septiembre, fue una de las pistas que permitió a las autoridades dominicanas detectar un intento de envío de 203 paquetes de cocaína hacia Puerto Rico, ocultos en la estructura de un remolque en el puerto de Santo Domingo.

El Ministerio Público indicó que las investigaciones se intensificaron a mediados de septiembre, a partir de informaciones de inteligencia y datos obtenidos mediante cooperación jurídica internacional, que llevaron a identificar a la empresa Fortibase Global, SRL, como presuntamente vinculada a una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas.

El órgano persecutor explicó que el primer decomiso se produjo el 21 de septiembre, cuando las autoridades de Países Bajos encontraron cocaína líquida oculta en envases plásticos etiquetados como Malta La Negra, dentro de una carga transportada en un vuelo procedente de República Dominicana.

Este hallazgo generó alertas sobre las exportaciones consignadas por Fortibase Global, SRL, empresa que, según el Ministerio Público, estaría relacionada con una red dedicada al procesamiento, acopio, almacenamiento y transporte de sustancias controladas hacia Europa y Puerto Rico.

El seguimiento que permitió detectar los 203 paquetes

Como parte del seguimiento a las operaciones comerciales de la empresa, las autoridades identificaron un embarque de muebles declarado el 8 de octubre, con destino a Puerto Rico, en el contenedor PRRU4019524.

Ante las alertas generadas por la investigación, las autoridades citaron a Santiago Bautista Castillo, socio de Fortibase Global, SRL, para que estuviera presente durante la inspección de la mercancía en la terminal Don Diego en Santo Domingo.

La revisión se realizó el 10 de octubre, cuando agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) detectaron modificaciones en la estructura metálica del remolque que transportaba el contenedor.

Tras varias horas de inspección, los equipos actuantes encontraron 203 paquetes de cocaína ocultos en compartimientos acondicionados a ambos lados de la estructura metálica.

De acuerdo con el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la sustancia incautada tenía un peso total de 208.21 kilogramos.

Las autoridades sostienen que la estructura investigada utilizaba distintos mecanismos para ocultar las sustancias controladas, entre ellos compartimientos secretos en los chasis de contenedores y el transporte de drogas en estado líquido.

Las evidencias que vinculan al imputado

El Ministerio Público informó en nota de prensa que a Bautista Castillo dinero en efectivo, teléfonos celulares y una llave de vehículo.

Asimismo, en una yipeta vinculada al caso fueron encontrados documentos aduanales, comerciales y societarios relacionados con Fortibase Global, SRL.

Según el órgano acusador, estos elementos forman parte de las evidencias recopiladas durante la investigación, con las que sostiene que el imputado tenía dominio y control sobre la carga incautada y los documentos relacionados con las gestiones aduanales de la empresa.

Tras las actuaciones, agentes de la DNCD procedieron a su arresto, luego de informarle sus derechos constitucionales.

Solicitan 18 meses de prisión preventiva

Como resultado de la investigación, el Ministerio Público solicitó este miércoles 18 meses de prisión preventiva contra Bautista Castillo, así como la declaratoria de complejidad del proceso.

El órgano persecutor le acusa provisionalmente de tráfico de drogas.

El juez Emmanuel López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, reprogramó para este jueves 15 de octubre, a las 9:00 de la mañana, la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción.