Comerciantes de Dajabón piden obras para mejorar el trabajo y la vida en la frontera

El Consejo Comercial y Empresarial de Dajabón realizó un plebiscito a favor de una serie de obras, las cuales considera necesarias para mejorar el comercio. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

Para cientos de familias de Dajabón, el mercado fronterizo representa su principal fuente de ingresos. Sin embargo, la falta de espacios, los tapones y las dificultades para mover mercancías complican cada día el trabajo de comerciantes, transportistas y pequeños productores.

Ante esta realidad, el Consejo Comercial y Empresarial de Dajabón realizó un plesbicito para respaldar una serie de obras que considera necesarias para mejorar el comercio y la calidad de vida de la población.

Entre las principales propuestas figuran la ampliación del mercado binacional, con 2,200 puestos de venta, la construcción de otro puente internacional sobre el río Masacre y el acondicionamiento de las calles que conducen a la zona comercial.

Freddy Morillo, presidente de la Federación de Comerciantes del Mercado Fronterizo, aseguró que las demandas no buscan favorecer únicamente a los empresarios. Lo que se está reclamando no es de comercio, es de pueblo, es como pueblo que estamos reclamando, expresó.

Los comerciantes también solicitan un estacionamiento para 450 vehículos, la ampliación de Aduanas y espacios donde jóvenes, agricultores y pequeños vendedores puedan ganarse la vida dignamente.

Situación actual

Noel Fernández, presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas del Mercado, explicó que las decisiones deben contar con el respaldo de quienes trabajan diariamente en la frontera.

También pidieron al Ministerio de Defensa ceder terrenos próximos a la verja fronteriza para ayudar a descongestionar el tránsito.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/27ffdd52-45f6-47e6-9f6b-3764ef3bb273-4088773d.jpg Participantes en la consulta sobre las necesidades del comercio en Dajabón. (DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO)

Para los dirigentes, estas obras significarían mucho más que nuevas construcciones: permitirían que un agricultor entregue sus productos con menos dificultades, que un vendedor tenga un lugar donde trabajar y que las familias encuentren mayores oportunidades sin tener que abandonar su provincia.

El reclamo es que el crecimiento del comercio con Haití también se refleje en los bolsillos y en la vida cotidiana de los habitantes de Dajabón.

Esperan que las autoridades escuchen sus propuestas y ofrezcan respuestas concretas.