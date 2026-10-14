República Dominicana restablece las notificaciones judiciales dirigidas a Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) anunció la tarde de este miércoles el restablecimiento de las notificaciones judiciales y otros actos procesales dirigidos a personas físicas y jurídicas domiciliadas en Venezuela, un servicio que había sido suspendido temporalmente en marzo de 2025.

La institución explicó, vía nota de prensa, que la reanudación de estos procedimientos fue posible tras la reapertura del Consulado General de la República Dominicana en Caracas y la habilitación de las condiciones operativas necesarias para realizar las diligencias.

Con esta decisión, queda sin efecto, exclusivamente para Venezuela, la suspensión temporal comunicada mediante un aviso publicado el 24 de marzo de 2025.

El Mirex indicó que las solicitudes de notificación podrán tramitarse nuevamente a través de los canales y procedimientos establecidos, de conformidad con la legislación dominicana aplicable.

La medida está dirigida a profesionales del derecho, integrantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y otros usuarios que requieren gestionar notificaciones judiciales y actuaciones procesales destinadas a personas o entidades con domicilio en territorio venezolano.

Canales de información

Para obtener orientación sobre los trámites, los interesados pueden comunicarse con la División de Notificaciones en el Exterior de la Dirección de Servicios Consulares del Mirex.

La institución puso a disposición el correo electrónico notificacionesexterior@mirex.gob.do y el teléfono 809-987-7001, en las extensiones 7178, 7179, 7448, 7754, 7755, 7759 y 7304.

También está habilitado el número de WhatsApp 829-470-8374 para consultas relacionadas con estos procedimientos.