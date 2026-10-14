República Dominicana y Estados Unidos coordinan acciones en seguridad, justicia y migración

El canciller Víctor Bisonó junto a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso. ( TOMADA DE LA CUENTA DE X DE ITO BISONÓ )

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Ito Bisonó, informó este miércoles sobre la celebración de una mesa técnica entre autoridades de la República Dominicana y Estados Unidos, con el propósito de coordinar acciones en materia de seguridad, justicia y gestión migratoria.

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el canciller indicó que el encuentro contó con la participación de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, y la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos.

"Encabezamos una mesa técnica para coordinar acciones en seguridad, justicia y gestión migratoria, y fortalecer la cooperación entre nuestras instituciones", expresó Bisonó.

Junto a la procuradora general, @YeniBerenice; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; y la embajadora de EE. UU., Leah Francis Campos, encabezamos una mesa técnica para coordinar acciones en seguridad, justicia y gestión migratoria, y fortalecer la cooperación entre nuestras instituciones. — Ito Bisonó (@itobisono) October 13, 2026

Cooperación

La reunión se produce en medio de una agenda de cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos en materia de seguridad, justicia y migración, que ha incluido encuentros entre autoridades de ambos países y la suscripción de acuerdos bilaterales.

A mediados del mes de agosto, Bisonó recibió la embajadora de los Estados Unidos de América en el país, en un encuentro orientado a reafirmar la disposición de mantener un diálogo permanente y continuar impulsando una agenda bilateral entre ambas naciones, de acuerdo a lo informado por la Cancillería.