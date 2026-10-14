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Transportistas paralizan el tránsito en Guanuma por el deterioro de la carretera hacia Monte Plata

Conductores denuncian daños constantes en sus vehículos y advierten que continuarán las protestas si las autoridades no intervienen la vía

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    Transportistas paralizan el tránsito en Guanuma por el deterioro de la carretera hacia Monte Plata
    Tres minibuses atravesados en medio de la vía mantienen paralizado el tránsito. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

    Transportistas de la provincia Monte Plata realizan este miércoles un paro en el cruce de Guanuma, donde mantienen interrumpido el tránsito vehicular en protesta por el deterioro de la carretera que comunica esta zona con Santo Domingo.

    La manifestación afecta la circulación en este punto de conexión entre ambas demarcaciones, mientras los conductores reclaman al Ministerio de Obras Públicas (MOPC) la reparación de una vía que, según denuncian, provoca averías constantes en las unidades de transporte público y representa un peligro para quienes transitan por ella.

    • Los conductores advirtieron que continuarán con las protestas si las autoridades no intervienen la vía.

    Ubicación

    El Cruce de Guanuma, en la zona de La Victoria y Hacienda Estrella, constituye un punto de referencia vial para acceder a comunidades del entorno rural de Santo Domingo Norte, en la provincia Santo Domingo.

    La zona está vinculada al distrito municipal de La Victoria y conecta con otras comunidades rurales y agrícolas.

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