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Autoridades inspeccionarán establecimientos para vigilar medicamentos controlados

La DNCD y Digemaps pondrán en marcha un proyecto de vigilancia para fortalecer la fiscalización de estos productos

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    Autoridades inspeccionarán establecimientos para vigilar medicamentos controlados
    Durante los operativos se tomarán muestras de medicamentos que contienen sustancias controladas para su posterior análisis. (CEDIDA POR LA DNCD)

    La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) anunciaron este miércoles que realizarán inspecciones en establecimientos del sector farmacéutico como parte de una iniciativa para fortalecer la vigilancia y fiscalización de los medicamentos que contienen sustancias controladas en el país.

    Las visitas estarán a cargo de inspectores debidamente acreditados, quienes acudirán a establecimientos seleccionados para recolectar muestras y datos, siguiendo protocolos técnicos establecidos, detalla un comunicado. 

    Las muestras obtenidas durante las inspecciones serán trasladadas al Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano, donde serán sometidas a análisis bajo estándares científicos y de calidad.

    Estas acciones forman parte del Proyecto Nacional de Vigilancia Postcomercialización de Medicamentos que Contienen Sustancias Controladas, puesto en marcha por ambas instituciones con el propósito de proteger la salud pública y garantizar la eficacia de estos productos en el territorio nacional. 

    RELACIONADAS

    Vigilancia de la cadena de suministro

    El proyecto contempla el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y fiscalización de toda la cadena de suministro de estos medicamentos, desde su importación y fabricación hasta su distribución, dispensación y uso final.

    La iniciativa también busca reforzar las acciones de protección frente a situaciones relacionadas con la salud mental y el consumo de medicamentos sometidos a fiscalización, con especial atención a las comunidades y personas en situación de vulnerabilidad.

    En ese sentido, la DNCD y Digemaps hicieron un llamado a los comercios y establecimientos del sector farmacéutico a colaborar con las inspecciones, al considerar que su participación es fundamental para fortalecer las políticas públicas, la regulación sanitaria y la protección de la población. 

    RELACIONADAS

    Marco institucional

    Las autoridades indicaron que el proyecto se desarrolla dentro de las competencias de ambas instituciones y de los mecanismos de coordinación establecidos para fortalecer la salud pública.

    Asimismo, destacaron el Decreto 231-23, del 5 de junio de 2023, mediante el cual se otorgó a Digemaps la condición de órgano con desconcentración funcional, administrativa y financiera del Ministerio de Salud Pública.

    Esta disposición fortalece la capacidad institucional de Digemaps en materia de regulación y vigilancia sanitaria.

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