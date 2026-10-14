Autoridades inspeccionarán establecimientos para vigilar medicamentos controlados

Durante los operativos se tomarán muestras de medicamentos que contienen sustancias controladas para su posterior análisis. ( CEDIDA POR LA DNCD )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) anunciaron este miércoles que realizarán inspecciones en establecimientos del sector farmacéutico como parte de una iniciativa para fortalecer la vigilancia y fiscalización de los medicamentos que contienen sustancias controladas en el país.

Las visitas estarán a cargo de inspectores debidamente acreditados, quienes acudirán a establecimientos seleccionados para recolectar muestras y datos, siguiendo protocolos técnicos establecidos, detalla un comunicado.

Las muestras obtenidas durante las inspecciones serán trasladadas al Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano, donde serán sometidas a análisis bajo estándares científicos y de calidad.

Estas acciones forman parte del Proyecto Nacional de Vigilancia Postcomercialización de Medicamentos que Contienen Sustancias Controladas, puesto en marcha por ambas instituciones con el propósito de proteger la salud pública y garantizar la eficacia de estos productos en el territorio nacional.

Vigilancia de la cadena de suministro

El proyecto contempla el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y fiscalización de toda la cadena de suministro de estos medicamentos, desde su importación y fabricación hasta su distribución, dispensación y uso final.

La iniciativa también busca reforzar las acciones de protección frente a situaciones relacionadas con la salud mental y el consumo de medicamentos sometidos a fiscalización, con especial atención a las comunidades y personas en situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, la DNCD y Digemaps hicieron un llamado a los comercios y establecimientos del sector farmacéutico a colaborar con las inspecciones, al considerar que su participación es fundamental para fortalecer las políticas públicas, la regulación sanitaria y la protección de la población.

Marco institucional

Las autoridades indicaron que el proyecto se desarrolla dentro de las competencias de ambas instituciones y de los mecanismos de coordinación establecidos para fortalecer la salud pública.

Asimismo, destacaron el Decreto 231-23, del 5 de junio de 2023, mediante el cual se otorgó a Digemaps la condición de órgano con desconcentración funcional, administrativa y financiera del Ministerio de Salud Pública.

Esta disposición fortalece la capacidad institucional de Digemaps en materia de regulación y vigilancia sanitaria.