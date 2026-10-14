La procuradora general de la República plantea cambios en el proceso penal

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso. ( ARCHIVO / DL )

La procuradora general planteó que el proceso penal no debe convertirse en un fin en sí mismo, durante un encuentro internacional sobre el combate al crimen organizado celebrado en Santo Domingo este miércoles.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, planteó la necesidad de construir una nueva arquitectura del derecho penal que permita responder con mayor eficacia al crimen organizado, al advertir que los formalismos procesales no deben imponerse sobre el objetivo fundamental de la justicia.

"¿Dónde nos perdimos?", cuestionó Reynoso durante su participación en el acto anual de El PAcCTO 2.0, celebrado en República Dominicana, donde llamó a reflexionar sobre el propósito del derecho penal y sostuvo que el procedimiento no debe convertirse en un fin en sí mismo.

La procuradora afirmó que el objetivo de esta rama del derecho no es garantizar la impunidad de quienes delinquen, sino responder a los hechos delictivos y proteger a la sociedad.

Cooperación internacional

Durante el encuentro, que reúne a expertos internacionales en la lucha contra la criminalidad, Reynoso también destacó la importancia de la cooperación entre América Latina, el Caribe y Europa para enfrentar las distintas modalidades del crimen organizado transnacional.

Advirtió que las organizaciones criminales operan cada vez más allá de las fronteras, mediante redes que coordinan actividades entre distintos países. Como ejemplo, señaló que grupos en Suramérica pueden coordinar con estructuras del Caribe el traslado de toneladas de sustancias controladas hacia Europa.

En ese contexto, sostuvo que los sistemas de justicia deben adaptarse a las nuevas formas de criminalidad, entre ellas la cibertrata y el uso de entornos virtuales, en lugar de depender de herramientas y modelos diseñados para realidades de los siglos XVIII, XIX y XX.

La procuradora calificó de indispensable el apoyo de El PAcCTO 2.0 para fortalecer la seguridad y la cooperación jurídica internacional.

Participación de autoridades

En la apertura del encuentro participaron Javier Samper, director de El PAcCTO 2.0; Silvia Viceconte, del grupo de Justicia y Seguridad de la Unión Europea; Faride Raful, ministra de Interior y Policía; Antoliano Peralta, ministro de Justicia; el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, director de la Policía Nacional, y otros representantes del Ministerio Público y de la cooperación internacional.

El embajador de la Unión Europea en República Dominicana, Raúl Fuentes Milani, coincidió en la necesidad de articular una respuesta conjunta y firme contra el crimen organizado, orientada a obtener resultados.

El encuentro, financiado por la Unión Europea y celebrado del 13 al 15 de octubre de 2026 en Santo Domingo, se desarrolla bajo el lema "Instituciones fuertes, sociedades resilientes: juntos frente al crimen organizado", con el propósito de reforzar la cooperación entre Europa, América Latina y el Caribe.