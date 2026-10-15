American Airlines: del mostrador de El Conde a la atención digital

Aviones de American Airlines en un aeropuerto. ( SHUTTERSTOCK )

American Airlines, cuya primera oficina en Santo Domingo estuvo en la calle El Conde, cierra una etapa de su historia comercial dominicana. La clausura de su dependencia en la Max Henríquez Ureña y el despido de aproximadamente 130 empleados reflejan la transformación de una industria que concentra servicios y traslada al entorno digital su relación con los pasajeros.

La medida responde a una reestructuración dispuesta desde la casa matriz para centralizar el departamento local en la sede regional, según una fuente consultada por Diario Libre. Sus operaciones aeroportuarias permanecen estables y, de acuerdo con esa información, aumentarán durante noviembre y diciembre.

El vínculo de American con República Dominicana comenzó el 8 de septiembre de 1975, después de adquirir de Pan American Airways los derechos de la ruta Nueva York–Santo Domingo. Aquella operación marcó el inicio de una presencia que supera los cincuenta años.

Desde entonces, su red se extendió a cinco aeropuertos: Las Américas, en Santo Domingo; Cibao, en Santiago; Gregorio Luperón, en Puerto Plata; Punta Cana y La Romana. Para la temporada invernal 2025-2026, la compañía anunció más de 162 vuelos semanales desde esos destinos dominicanos.

Entre sus conexiones con Estados Unidos figuran Miami, Charlotte, Dallas-Fort Worth, Filadelfia, Nueva York, Boston y Chicago, con una oferta que varía según el aeropuerto y la temporada. Punta Cana concentró hasta 95 frecuencias semanales hacia once ciudades estadounidenses en aquella programación.

La dimensión de la empresa acentúa el significado del cambio. American es la mayor aerolínea del mundo por pasajeros transportados y vuelos diarios, considerando su red regional. Su grupo movilizó alrededor de 224 millones de pasajeros en 2025.

Evolución hacia venta digital

El cierre capitalino se inscribe en la evolución hacia la venta digital y la autogestión, modelos impulsados por la industria para que el viajero reserve, seleccione asientos y administre su itinerario desde una aplicación o una página web.

Para generaciones de dominicanos, acudir a una oficina significaba encontrar orientación y resolver personalmente las dificultades del viaje. Ahora, según la información publicada, las solicitudes deberán tramitarse por internet o teléfono, incluido el número local 1-829-200-1161.

American seguirá conectando al país con su red internacional. El cambio ocurre en tierra: desaparecen puestos de trabajo y se reduce el contacto directo que durante décadas formó parte de la experiencia de viajar.