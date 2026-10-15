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La Digeig reconoce a la Digecac por cumplir estándares de transparencia

La institución recibe la distinción por tercer año consecutivo

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    La Digeig reconoce a la Digecac por cumplir estándares de transparencia
    El reconocimiento, otorgado por tercer año consecutivo, destaca el cumplimiento de los indicadores de transparencia y el compromiso de la entidad con el derecho ciudadano a conocer las acciones de la administración pública. (CEDIDA POR DIGECAC)

    La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac) recibió un reconocimiento de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) por cumplir con los estándares del Ranking de Transparencia y garantizar el acceso a la información pública.

    La distinción fue recibida por el director general de la Digecac, Rodolfo Valera Grullón, acompañado de Roberto Araujo, encargado del Departamento de Libre Acceso a la Información, durante la Semana del Derecho a Saber 2026.

    Valera Grullón destacó los esfuerzos de la institución para mantener una gestión transparente y garantizar a la ciudadanía el acceso a la información pública.

    Como parte de la jornada, se realizó la conferencia internacional "El acceso a la información gubernamental para un Estado abierto y transparente", impartida por Alejandra Naser, especialista en Gestión Pública y Gobierno Abierto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

    El reconocimiento, otorgado por tercer año consecutivo, destaca el cumplimiento de los indicadores de transparencia y el compromiso de la entidad con el derecho ciudadano a conocer las acciones de la administración pública.

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