Mirex mantiene asistencia a dominicanos en Rusia pese a límites por firma de contratos voluntarios

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó. ( CEDIDA POR EL MIREX )

Los 20 dominicanos que viajaron a la Federación de Rusia tras aceptar ofertas de trabajo técnico y que posteriormente habrían sido alistados en la guerra entre Rusia y Ucrania firmaron contratos de manera voluntaria e individual, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex). Indicó que esta condición limita el margen de acción del Estado dominicano, que, no obstante, mantiene las gestiones diplomáticas y consulares para brindar asistencia a los ciudadanos.

Conforme a la información que maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, estos contratos de servicio militar fueron suscritos en español y ruso, y establecen compromisos y obligaciones para ambas partes.

A través de una carta, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor O. Bisonó Haza, explica que la existencia de esos acuerdos contractuales individuales "impone condiciones y limitaciones a las gestiones que puede realizar el Estado".

El canciller precisó que, pese a las limitaciones, el Gobierno mantiene el compromiso de brindar asistencia diplomática y consular a sus ciudadanos en el extranjero, en especial a aquellos que manifiesten que están en situación de vulnerabilidad o que requieran acompañamiento para regresar al país, dentro de las posibilidades que permita cada caso, conforme a la misiva.

El documento de cuatro páginas, dirigido al director fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro, incluye como anexo un ejemplo de esos contratos, con la finalidad de explicar las características y complejidades de los casos que actualmente gestiona el Mirex.

Gestiones del Estado dominicano

El funcionario manifestó que la situación fue llevada al más alto nivel diplomático el pasado 24 de septiembre, durante una reunión bilateral con su homólogo de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov.

"Le expresé directamente la preocupación del Gobierno dominicano por la situación de nuestros nacionales y por las ofertas laborales que pudieran derivar posteriormente en actividades relacionadas con el conflicto", indica la carta.

Entre otras acciones, el canciller escribió que la Embajada dominicana en Rusia remitió comunicaciones oficiales al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Asimismo, indicó que el 6 de octubre se entregó al embajador ruso en el país documentación correspondiente a los 20 ciudadanos identificados hasta ese momento.

Conforme a la misiva, las autoridades rusas manifestaron su disposición de canalizar estas informaciones ante las instancias competentes en su país y acordaron mantener abiertos los canales de comunicación.

"Hemos venido actuando en distintos frentes, tanto para alertar y prevenir nuevos casos como brindar asistencia diplomática y consular a los dominicanos que ya se encuentran en esa situación y así lo requieran" Víctor (Ito) Bisonó Canciller “

Explicó que, paralelamente, han trabajado en la identificación y documentación de los casos reportados y recibidos, por parte de sus familiares, los documentos correspondientes a los dominicanos identificados hasta el momento. Agregó que las autoridades de la Federación Rusa ya tienen conocimiento de estos casos.

Asimismo, reveló que han recibido "información extraoficial" sobre otros dominicanos de los cuales aún no tienen la documentación necesaria para formalizar las gestiones correspondientes.

"Nuestro compromiso es continuar haciendo, dentro de nuestras competencias y de las posibilidades que ofrece cada caso, todas las gestiones diplomáticas y consulares a nuestro alcance para asistir a nuestros nacionales", expresó el canciller.

Llama a tener cautela ante ofertas laborales en el extranjero

El funcionario reiteró la importancia de actuar "con extrema cautela" ante ofertas de trabajo en el extranjero y la necesidad de verificar las condiciones laborales de esos contratos antes de asumir cualquier compromiso.

"Desde que tuvimos conocimiento de estas informaciones, la Cancillería emitió una alerta pública exhortando a los ciudadanos dominicanos a actuar con cautela ante ofertas de trabajo para viajar a Rusia, verificar su procedencia, la identidad de los empleadores y las condiciones de contratación", recordó Bisonó.

¿Qué establece el contrato?

El contrato firmado por uno de los dominicanos en la guerra establece que el servicio militar tendrá una duración de un año en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.

Al firmar el documento, la persona reclutada se compromete voluntariamente a realizar el servicio militar durante el plazo establecido en el contrato y desempeñar conscientemente todas las funciones generales, oficiales y especiales de los militares, conforme a la legislación y otras disposiciones legales de la Federación Rusa.

El contrato también establece la obligación de reembolsar, en los casos previstos por la Ley Federal rusa "Sobre el Servicio Militar y el Servicio Militar", los fondos del presupuesto federal destinados a su formación militar o especial. El documento incluso deja un espacio para especificar el importe a pagar.

A través del contrato, el firmante se compromete además a ser fiel al juramento militar (obligatorio) de Rusia, servir de forma desinteresada al pueblo y defender "valiente y hábilmente" a la Federación Rusa.

El documento también plantea los requisitos que se deben cumplir, entre ellos superar los exámenes de admisión en un plazo inferior a tres meses y cumplir con las condiciones de aptitud física exigidas al personal militar, conforme a la Orden del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa del 20 de abril de 2023.